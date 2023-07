Temple Of Angels: el oscuro placer de la nostalgia

El escritor y novelista Sam Shepard, autor de Crónicas de Motel, apuntó: “Siempre hay un tipo de nostalgia por los lugares donde te reconoces a ti mismo”; y tenía razón, pero en términos musicales es posible que esos lugares se refieran al cúmulo de música de los artistas que otro colega admira y que lo han formado. Pienso en ello a propósito del debut de los texanos de Temple Of Angels.

TXT: Juan Carlos Hidalgo

Y es que Endless Pursuit, conformado por 11 canciones, provoca una verdadera avalancha de recuerdos dado que su estética está vinculada a bandas tan etéreas como Cocteau Twins, Doves, Lush y muchas otras relacionadas con la primera etapa de un sello como 4AD. Pero el propio grupo también insiste en el peso que tiene The Cure en lo que hacen.

Se trata de un disco debut que lanza un anzuelo lo mismo dedicado a los amantes del dreampop que a los seguidores del dark; Temple Of Angels, surgidos en 2017, se encuentran en un riquísimo punto medio y es así como le dan un gancho al hígado de la nostalgia a través de canciones como “Tangled in Joy”, “Lost in Darkness” y “Love Spins Around” (que como nos hace acordar de The Smiths).

Pero también están “When the Shadow Smile Back” y “Secret Place” para apuntalar un álbum al que le queda a la perfección la frase de la novelista Florence King: “La verdadera nostalgia es una composición efímera de recuerdos inconexos”. Y aquí debo anotar que me brotan remembranzas a The Psychedelic Furs y Modern English.

Po si hiciera falta algún empujón extra para Endless Pursuit habría que decir que para Bre Morell, líder y cantante de la banda, el punto de partida tiene que ver con algo más íntimo y oscuro: “Empecé a tener pesadillas muy vivas sobre mi madre que empezaron a controlar mi vida, atrapándome en ese trauma. Esas pesadillas, vinculadas a las idea relativas también a la pérdida de algo o alguien sirvieron como pilar principal del disco”.

Temple of Angels no desvelan nada nuevo, pero vaya manera de recombinar elementos del pasado; nada que reprocharles –todo lo contrario- dejarse llevar por este disco es un placer.

