Marvin 199: ¡De PJ Harvey a Enjambre en unas cuantas páginas!

Alcanzamos nuestro número 199 sosteniendo la misma pasión que hace décadas. Esta vez alumbrando dos portadas: PJ Harvey y Enjambre. Sí, dos maneras de comprender la vida, dos formas de encarar la música. La primera, apelando al ciclo natural de la vida y la muerte en franca entrevista desde París; los segundos, refrescando su amor por los boleros en su ambiente de arrabal desde las entrañas del Salón México. Pero hay más que eso, sigue leyendo mientras MVNShop te espera para que compres tu ejemplar físico y digital.

Desde Toluca, Mirror Revelations propaga una música de orden cósmico que estimula al chamanismo tanto como a la oscuridad que la ciencia emana cuando se acerca a temas que de entrada lucen inexplicables. Gabriela Alcalá y Alam Castillo apelan al kraut y al legado del Dr. Jacobo Grinberg para desarrollar un imaginario densamente estimulante que habita en temas como “El vehículo de las transformaciones” o “Las creaciones de la existencia”. Piezas que consideran la posibilidad de que exista “algo más profundo, no necesariamente relacionado con un dios”, pues “ciertamente en cada uno de nosotros yace un divinidad”. Alejandro González Castillo charló con la dupla.

“En 2011 conocimos a un Trevor Powers (The year of hibernation) que nos hablaba del duro proceso de encontrarse a sí mismo. Unos cuantos años después, con Wondrous bughouse, se refirió a la lucha entre el mundo espiritual y físico, a la eterna batalla entre el bien y el mal. En su tercer álbum, Savage hills ballroom, nos invitó a cuestionarnos nuestra identidad poniéndole pausa a su alter ego para así perder la voz a raíz de una reacción alérgica. Con el estómago en llamas, siguió adelante con tal de parir Heaven is a junkyard, un tributo al amor propio y a la redención”. Así escribe Lisset Plata, quien indaga los pormenores de los motivos emocionales de Powers en entrevista.

Habla ahora Joel Rodríguez, refiriéndose al encuentro que sostuvo con los autores de Formal growth in the desert (Domino Records, 2023): “Protomartyr llega a uno de los puntos más altos de su carrera artística. Aprovechar los terrenos cochambrosos del garage y la refinación del art rock con el post-punk como cimientos no es fácil. Sin embargo, la banda ha salido victoriosa, convirtiéndose en uno de los referentes inmediatos más originales de su generación. El grupo compuesto por Joe Casey, Greg Ahee, Alex Leonard y Scott Davidson deja que el primero siga como voz lider, revelando impresiones”. Sigue leyendo, pero escuchando esto, por favor:

No es poca cosa hablar con Triángulo de Amor Bizarro. Damon Albarn se sintió atraído por la música de los españoles mientras comandaba ese viaje llamado Africa Express, Peter Hook ha recomendado su trabajo ante la prensa y My Bloody Valentine eligió al combo para que abriera su presentación en la CDMX. Además, la banda ha grabado con Sonic Boom (Spacemen 3, Panda Bear, MGMT), Manny Nieto (Health, The Breeders, Circle Jerks) y Carlos Hernández (Los Planetas, Carolina Durante). Si a estas alturas alguien no sabía de su existencia, que se vaya enterando: se ha estado perdiendo de algo importante, y es Jonathan Villicaña quien se encarga de subrayarlo en una charla reveladora.

Una banda “melancólica que ha traspasado el espectro visible” y cuyas canciones nacen de pequeños cuentos, historias que provienen de un tipo que en escena conoce la euforia en su presentación adictiva y al día siguiente se pierde entre calles, “como un terrícola más”. Hablamos de Islas y su líder, Ricardo Castillo, alguien que con su música busca algo tan simple como difícil de conseguir: “converger personalidades para así compartir la música de un modo profundo”. Suertes es el título del disco que este combo de origen yucateco trae entre manos. Vale la pena escucharle.

PJ Harvey. Poeta, compositora, multinstrumentista, artista visual. Fémina emblema de la era alternativa cuya influencia rebasa épocas y pegotes comerciales. Se ha entendido con figuras del pelaje de Marianne Faithfull, Björk, Steve Albini o Thom Yorke. Firmó referentes discográficos del forje de Let England shake, Stories from city, stories from the sea o Uh huh her, por sólo apuntar tres. Ante tales referentes sería una vulgaridad resaltar que es favorita cuando se anuncian los nominados a los Brit Awards, el Mercury Prize o los Grammy. Mejor decir que está de vuelta con un álbum que ella misma perfila “impregnado de tristeza y pérdida, pero amoroso”, y por eso mismo “acogedor”. Alejandro González Castillo concertó cita con la inglesa, y presumimos el resultado.

Lejos están los días en que Enjambre, tras llegar de California, se estableció en la periferia capitalina para forjarse en terrenos francamente inhóspitos, con las botas y la hebilla bien puestas, para desde allí desparramar su reputación como hacedora de hits y pronto irrumpir en el Vive Latino. Sin descanso, desde entonces el combo ha construido una hebra de consistentes álbumes que le respalda; aunque ahora decide torcer la tendencia de acudir al estudio de grabación para registrar temas inéditos (por ahí un par de platos en directo ya daba avisos del deseo de esquivar cierta inercia) y repasa parte de su cancionero acudiendo a un “acompañamiento más gentil, lejos del estruendo eléctrico”. Platicamos con la banda, testifícalo leyéndonos vía MVNShop.

“Un cuerpo cayó a media calle. La tarde estaba nublada y por las mandíbulas del canis lupus familiaris escurría una mezcla de baba, carne y sangre. David Alarcón, de veintiocho años de edad, se incorporó, observó sus manos trémulas por última vez, trastabilló unos pasos desorientado y se desvaneció, sin vida, sobre la banqueta. La pelea entre el hombre y la bestia fue grabada por las cámaras de seguridad de la policía capitalina”. Habla Eduardo HG, cronista callejero de alto calibre en una pieza periodística titulada Perro asesino, qué será de ti. Dátela, descubre nuevas plumas, de las que no tienen miedo de soltarse, incomodando a los que a medias se quedan.

Es el turno de Cindy Agustín, quien se clava en la locura en un ensayo del cual tomamos un fragmento. “La locura tiene una historia. Un pasado tortuoso donde a locos y locas se les encerraba. Se les aplicó esterilización, sin su consentimiento; se evitaba una descendencia enferma. Se les culpó, manipuló y atormentó. Fueron estigmatizados. No necesito regresar a la Grecia antigua, pues ejemplos de locos hay muchos. Las disonancias y distorsiones de Syd Barrett, uno de los fundadores de Pink Floyd, se mezclaban con drogas; sin asegurar que el consumo de LSD fuese un detonador de psicosis, Barrett es un caso de estudio psiquiátrico. Los especialistas argumentaron esquizofrenia; otros Síndrome de Asperger; se habló de bipolaridad. Desde la teoría psicosocial, se concluyó que “la despedida” de la banda fue uno de los catalizadores. Se recluyó pintando en su sótano en Cambridge hasta 2016, cuando murió”.

Jacobo Vázquez sabe que no todo está dicho sobre Factory Records. Él mismo lo cuenta resaltando los hallazgos descubiertos por Audrey Golden, con quién charló recientemente: “Más allá de los múltiples documentos que sobre el mítico sello inglés se han dado a conocer, esta escritora inglesa firma uno de los libros más interesantes sobre la que fuera casa de Joy Division y New Order, I thought I hear you speak: Women at Factory Records. En él, más de 75 mujeres brindan su testimonio para explicar su odisea bajo el techo de la celebre Fábrica. Una narrativa que le da su lugar a las protagonistas de una de las historias más extraordinarias de la cultura pop contemporánea”. Entérate de todo, búscanos en las calles y en la red.

Neptuna es una banda de Guadalajara compuesta por tres chicas que, tras mucho trabajo de por medio, halla recompensa toda vez que toma sus instrumentos para regar electricidad entre los que se topan con su propuesta. Su guitarrista, Carolina Tene, sabe bien lo que significa pararse en un escenario para recibir una descarga de emociones que resulta complicado temperar. De ello nos habla en un texto delator que, nos imaginamos, escribió mientras en su mente se dibujaba uno de los retos que la banda donde toca está por encarar: abrirle a los Yeah Yeah Yeahs allá, en la tierra del tequila. Ai´nomás.

“Cuando dos ñores me empiezan a acosar en la calle, con mi voz mucho más fuerte, encabronada y asqueada, me sale lo Hulk. ¿Qué chingados quieren, pendejos? Una vez, un macho asustado le dijo al otro: ¡ay wey, es vato, vámonos! Clara evidencia de la masculinidad de mírame y no me toques. Durante mucho tiempo mi voz era una maldición más. No faltaba quien se burlara y me imitara frente a mí o a mis espaldas. Yo quería sonar como Anna Nicole Smith, pero ya no”. ¿Quién firma? Alma Vigil. ¿Dónde puedes seguir leyendo su relato sobre la importancia de la voz? En nuestro número 199. Ve por éste a MVNShop. Ya.

Lee un poco de lo que en este número nos regala Carlos A. Ramírez y luego, ya sabes, visita nuestra tienda para seguir con su historia, ubicada en un karaoke nudista: “Una de las jóvenes lesbianas de una mesa contigua a la nuestra, cabello rosa, cortado casi al rape, que no ha dejado de besar apasionadamente a su pareja desde que llegaron, se levanta y empieza a destrozar una canción de Depeche Mode. Canta horrible, pero en cuanto se despoja del overol que viste para quedar en una delicada lencería negra que resalta su magnífico cuerpo, la concurrencia lanza un suspiro de admiración que se intensifica cuando, de dos zarpazos, se la arranca y después de arrastrarse por el piso levanta las piernas y las abre casi 180 grados frente a su pareja, a quien le tiembla la barbilla de excitación”.

Y hay más en este número. El trabajo de David Carson, Madrastra Negativa y Nadja Zendejas, por ejemplo; la perspectiva del cómic chino desde la visión de Óscar G. Hernández. Cosas que sólo puedes ver si te haces de nuestra revista. Búscala escuchando este clásico reintepretado por la dueña de la portada en esta ocasión y Björk. Y prepárate, que se avecina el número 200 con algo MUY especial.