Dombrance: “La música es más poderosa que la política”

La música electrónica francesa no deja de sorprendernos. Siempre llenos de originalidad y dinamismo, los creadores sonoros del país galo son sinónimo de vanguardia. Éste el caso del músico y compositor Bertrand Lacombe, conocido artísticamente como Dombrance, quien ha llevado su amor por la música a una afirmación contundente: la música es más poderosa que la política. Al menos así nos lo ha hecho saber con République Électronique, su más reciente álbum, mismo que presentó con éxito en el festival Trópico x Acapulco en la Ciudad de México. Platicamos con él unas horas antes de subir al escenario.

Cuando se teclea Dombrance en Internet aparecen las siguientes referencias: DJ, músico de rock pop y productor, ¿estás de acuerdo con ello?

Son interesantes las percepciones que se tienen sobre mi carrera. La palabra DJ aparece constantemente y creo que lo mío no tiene que ver con ese trabajo. Quizá sea un lugar común para la gente que se dedica a hacer música electrónica el hecho de que la pongan en ese saco, pues se da por hecho que se mezcla música para que otros la bailen. En cuanto a lo de músico de rock pop, es verdad que estuve en un grupo con esas características y me parece atinada la definición, y también he sido productor de algunos proyectos. Me gustaría que me llamaran simplemente músico, es el término con el que mejor me siento porque desde niño tuve una formación musical, cuando tomaba clases de chelo y guitarra.

¿De qué manera esa formación te ayudó para darle forma a Dombrance?

Para mí fue importante porque me dio las herramientas para acercarme a la música electrónica de una manera distinta. Lo primero que noté fue la gran similitud que tiene un arpegiador con la ejecución de un chelo, las notas son largas y constantes, de ahí se mezclan con la melodía y el ritmo para que surja una canción. Admiro mucho a Bach y me he inspirado en él para mi propio trabajo. Tal vez no sea algo muy obvio a primera escucha, pero es algo que está muy presente.

République Électronique me recuerda mucho a “The politics of dancing”, del grupo inglés Reflex, cuya la letra dice: Ahora los políticos son DJ´s.

No conocía a Reflex. Me parece una muy buena coincidencia. Mi idea surgió cuando por casualidad se combinó un beat con una imagen de archivo de un presidente francés durante un ensayo; ahí pensé que podía ser buena idea mezclar esos dos mundos que en teoría no tienen nada en común. Aunque si lo analizas existen muchas coincidencias, porque tanto los políticos como los músicos se enfocan hacia un público, aunque sus respectivos objetivos son muy distintos.

En mi caso, cuando estoy de gira es como si estuviera en campaña difundiendo un mensaje; mientras, los políticos se enfocan en hacer promesas que difícilmente van a cumplir. En este sentido la música es mucho más poderosa que la política. Desafortunadamente sigue siendo vista por mucha gente como mero entretenimiento, no todos se dan cuenta de que con ella millones de personas se sincronizan y vibran en una misma frecuencia.

Quizá esté sonando demasiado apasionado, pero la música es mi razón de ser, es lo que le da sentido a mi vida y me siento muy afortunado de poder tener esta carrera. Mira, por ella he viajado hasta México listo para tocar frente a un público que no es de mi país. Las cosas serían muy distintas si aprovecháramos más las bondades de la música.

Regresando al concepto de République Électronique, la música está acompañada por unos visuales a cargo de Diego Losa que complementan mi idea y mensaje primordial: “Por una Francia que baile”. Aunque no solamente hago referencia a mi país, tengo un tema dedicado a Andrés Manuel López Obrador donde colaboro con Bufi.

La música electrónica francesa tiene un legado muy grande, ¿cuáles son los elementos que la distinguen?

Hay elementos fundamentales que le dan esa personalidad tan especial. En primer lugar la melodía. Desde Jean Michel Jarre ésta ha tenido un lugar muy importante, es por ello que muchos de sus temas se recuerdan con facilidad en diferentes partes del mundo. Por otro lado está la sencillez de grupos como Daft Punk, con frases cortas y repetitivas combinadas con ese amor a la disco music de los años 70; “Around the world” es un gran ejemplo. Y por último se halla la universalidad de la música clásica a través de los sintetizadores, tal como lo hace Air. Esos, para mí, son muy buenos ejemplos para describir lo que es la música electrónica francesa.

*También te puede interesar: Weyes Blood: “Hay artistas pop que toman postura indie para ganar credibilidad”