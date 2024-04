Rufus Wainwright agrega dramatismo a “Perfect Day” de Lou Reed

Hace falta tener mucha seguridad en el registro estético que un artista ha desarrollado para sí mismo para entrarle sin temor alguno a un clásico como “Perfect Day” de Lou Reed. Y vaya que Rufus Wainwright reconoce sus capacidades para agregar un dramatismo interpretativo extra a una canción que puede parecer costumbrista, pero que tiene una carga irónica implícita.

Se trata de una canción que obtuviera gran popularidad al formar parte de la banda sonora de la película Trainspotting, que dejará su huella tras de estrenarse en 1996. En 2024, el tema está de regreso para formar parte del disco tributo Lou Reed, The Power Of The Heart, programado para aparecer el 20 de abril, en el marco del gozoso Record Store Day.

El crooner canadiense imprime un sello personal a una pieza que proviene del inmenso álbum Transformer (1972), obra mayúscula y crucial para entender los claroscuros en la personalidad de Lou Reed, a quien siempre interesó probar con distintos registros estilísticos.

Rufus Wainwright decidió ir mostrando durante los últimos meses su sensible acercamiento a “Perfect Day” y lo hizo en compañía de la guitarrista Madison Cunningham, quien también suma su voz para conseguir un efecto absolutamente conmovedor.

De Lou Reed, The Power Of The Heart ya hemos escuchado un primer adelanto de parte de Keith Richards, pero todavía resta conocer la manera en que figuras como Lucinda Williams, Joan Jett, Angel Olsen y The Afghan Whigs, entre otros, se han acercado a un repertorio magnífico y lleno de aristas interesantes.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #43: jugando con dioses salvajes entre el sol y la luna