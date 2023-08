Alanis Morissette y Foo Fighters homenajean a Sinead O’Connor

Luego de que la semana pasada se confirmara la muerte de Sinead O’Connor a los 56 años de edad, una gran cantidad de músicos e importantes figuras de la industria han honrado su memoria de diferentes formas. Los Foo Fighters decidieron hacerle un homenaje sobre el escenario y para ello, contaron con el apoyo de Alanis Morissette.

Resulta que durante el set de la banda en el Fuji Rock Festival, en Japón, Morissette subió con ellos al escenario para interpretar juntos “Mandinka”, canción que Sinead O’Connor lanzó a finales de la década de los 80’s dentro de su disco debut The lion and the cobra.

“Para una mujer hermosa con gran inteligencia y profunda empatía, muy adelantada a su tiempo, que ya no está con nosotros”, dijo Alanis Morissette antes de arrancar con el cover. Checa por acá un video del gran momento:

Sinead O’Connor murió el pasado miércoles 26 de julio a los 56 años de edad. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, pero la policía ha asegurado que el caso no ha sido tratado como “incidente sospechoso”.