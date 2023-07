Morrissey critica a la industria musical por mensajes sobre la muerte de Sinead O’Connor

Luego de que ayer se confirmara la muerte de Sinead O’Connor, varios artistas y figuras de la industria musical han compartido mensajes honrando su memoria. Morrissey fue uno de ellos. Sin embargo, en comparación con los demás, el mensaje del ex líder de The Smiths fue para atacar a la prensa y otras personas del medio que hipócritamente han lamentado la muerte de la irlandesa.

“Ella tenía tanto ‘yo’ para dar. Su sello la echó después de vender 7 millones de álbumes para ellos. Se volvió loca, sí, pero poco interesante, nunca. Ella no había hecho nada malo. Tenía una orgullosa vulnerabilidad… y hay cierto odio en la industria musical hacia los cantantes que no ‘encajan’ (esto lo sé muy bien), y nunca son elogiados hasta que mueren, cuando, finalmente, no pueden responder”, escribió Morrissey en su sitio web.

“El cruel corralito de la fama rebosa de elogios para Sinead hoy… con las habituales etiquetas tontas de ‘icono’ y ‘leyenda’. La alaban ahora SÓLO porque es demasiado tarde. No tuvieron las agallas para apoyarla cuando estaba viva y los estaba buscando. La prensa etiquetará a los artistas como plagas por lo que ocultan… y llamarían a Sinead triste, gorda, chocante, loca… ah, ¡pero hoy no!”, continuó.

“Los directores ejecutivos de la música que pusieron su sonrisa más encantadora cuando la rechazaron para su lista están haciendo fila para llamarla un ‘icono feminista’, y celebridades de 15 minutos y duendes del infierno y sellos discográficos de diversidad abierta artificialmente están presionando en Twitter para tuitear su jibber-jabber… cuando fueron USTEDES quienes convencieron a Sinead para que se rindiera… porque ella se negó a ser etiquetada, y fue degradada, como siempre son degradados los pocos que mueven el mundo”, señaló.

Después, Morrissey compara la historia de Sinead O’Connor con la de otras grandes artistas como Judy Garland, Whitney Houston y Amy Winehouse, agregando: “Ella fue un desafío, y no podía ser encerrada, y tuvo el coraje de hablar cuando todos los demás permanecieron en silencio. Fue acosada simplemente por ser ella misma. Sus ojos finalmente se cerraron en busca de un alma que pudiera llamar propia”.