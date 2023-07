Muere la cantante irlandesa Sinéad O’Connor

The Irish Times ha informado que lamentablemente la cantante irlandesa Sinéad O’Connor ha muerto a los 56 años de edad. Sin embargo, hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte.

La cantante alcanzó reconocimiento internacional en 1990 con su canción “Nothing compares 2 U”, que fue escrita por Prince, y a lo largo de tres décadas, se tuvo que enfrentar a una complicada vida bajo la mirada pública llena de escándalos, problemas personales, adicciones y tragedias.

En lo musical, Sinéad O’Connor se caracterizó por continuamente desafiar las convenciones y explorar diferentes géneros musicales, incluyendo el rock, folk y el reggae. En total, la irlandesa publicó diez álbumes de estudio. En 2021 anunció su retiro de la música, a pesar de que su disco No veteran dies alone estaba programado para salir en 2022.

Además de su trabajo en solitario, Sinéad O’Connor colaboró con una gran cantidad de importantes artistas como Peter Gabriel, con quien lanzó los temas “Come talk to me” y “Blood of Eden”. Asimismo, en 2003 trabajó con Dolly Parton haciendo una versión de “Dagger through the heart”.