Faye Webster: canciones que entienden al error humano y la fragilidad

Se trata de poner un nombre más sobre la mesa y alentar las charlas de sobremesa; las mujeres van marcando el pulso de la música actual y las propuestas trascienden a los nombres más recurrentes apuntalados desde el mainstream. Es así como que hay que voltear hacia Faye Webster, una cantautora de 26 años nacida en Atlanta, Georgia y que ya va en su quinto álbum de estudio.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora nos encontramos ante Underdressed at the Symphony (recién editado por Secretly Canadian) y una vez más lo que permanece es la sutileza ante todo; a esta dama le gusta mucho el sonido de la pedal Steel guitar, ya que se ajusta al country tan sedoso que hace, además de gustar del R&B y el soft rock, un estilo en el que abreva bastante.

Pero en el sucesor de I Know I’m Funny haha (2021) quizá la novedad más notoria se halle en “Lego Ring”, que incluye la participación de Lil Yatchy, quien era su compañero de escuela y que aquí agrega vocoder a la mezcla vocal.

Faye Webster hace canciones de las cosas simples y de la vida doméstica… es así como nos encontramos con “eBay Purchase History”, una canción que describe a esa costumbre de purgar las penas amorosas comprando en líneas cosas que no necesitamos, pero también sorprende con “Wanna Quit All The Time”, en la que acomete una carta hacía si misma reiterando la estrategia de deja de beber para hacer frente a sus miedos e inseguridades.

Estamos ante 10 canciones que reivindican el hecho de que el error convive cercanamente con cada uno de nosotros, pero que también existe la posibilidad de reivindicarnos y es por ello que incluso le dedica una composición, “Lifetime” a un amor que comienza.

Faye Webster suele mostrarse sedosa, pero también conoce del lado agridulce de los acontecimientos… ella se sabe humana, enteramente humana, y a partir de entender esa fragilidad es que compone sus canciones.

