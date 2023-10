Gglum: “Sólo soy yo sacando un montón de sentimientos”

Conócela. Apenas cuenta con 21 años de edad. Su nombre: Ella Smoker, mejor conocida como gglum. Una chica que igual le entró al rockabilly que al soul y el emo. Criada con MTV, hace unos cuantos años todavía buscaba cómo darle forma de canción a todo aquello que la rondaba cuando se ponía pensativa. Acumulaba faltas en el aula mientras la fiesta la llamaba a diario; paralelamente, su angustia crecía. Estaba por cambiar de escenario con la música como auxilio.

“Entonces tenía 17 años, salía todo el tiempo, no iba a la escuela y me sentía muy mal conmigo misma,” suelta la misma Ella. “Creo que eso fue lo que me ayudó a escribir una canción que me gustara por primera vez: empecé a ser sincera. Básicamente era yo volcando mi miseria en una canción, y por eso me llamé gglum. En aquel momento me comportaba como una adolescente angustiada”. Ubiquémonos en la pandemia al contar esto, y pensemos en “Why I dont´care”, el tema que llevaría a gglum al sello Secretly Canadian.

Ahora vayamos a “Splat!”. Y dejemos que sea la misma inglesa quien nos cuente qué onda con tal composición. “‘Splat!‘ era sólo yo sacando un montón de sentimientos que tenía sobre a una relación complicada en la que parece que realmente no pasa nada y nadie da un paso, pero estás constantemente pensando en ello. Quería capturar el caos emocional del deseo adolescente y la intensidad de tus sentimientos cuando aún estás aprendiendo cómo funcionan las relaciones. La canción expresa realmente todo lo que sentía, pero de una forma muy desordenada, rebotando entre sentimientos crudos, racionalización y arrebatos de ira”.

Siempre será motivo de celebración que salga a la luz (con todo y sus emociones echas bola tras el pecho) una chica con ganas de sincerarse con una canción como vehículo. En el caso de gglum, alcanza a sentirse, a flor de piel, esa onda desesperada y emocionante que acompaña los momentos importante de la vida. Así que vayamos con ella, pongámonos ahí, con el viento pegándonos en el rostro:

*También te puede interesar: Courtney Barnett: “Hay tantas canciones de amor que no significan nada”