Russian Red: “This is un volcán”… no se diga más

Lourdes Hernández, la mujer que da vida al proyecto Russian Red, es una artista multidisciplinaria y llena de ambiciones de altura; no se conformó por tener un buen sitio en el indie español, sino que decidió mudarse a Los Ángeles para encontrar un lugarcito como actriz y terminó protagonizando la película Ramona.

TXT: Juan Carlos Hidalgo

Ahora tiene un nuevo sencillo en spanglish, pero antes ha hecho el poemario These Words Leaving My Body -¡vaya que tiene facultades artísticas!-. Pero una vez que ha vuelto a la música, ahora nos sorprende con el tema “This is un volcán”, que reparte a la mitad en su título los dos idiomas.

Casi no supimos algo de Russian Red durante dos años y ahora tenemos novedades por partida doble; por un lado, una nueva canción y por otro su firma para la disquera Sonido Muchacho, que se encuentra en plena alza y reflejando buena parte del momento español.

La llegada de la balada “This is un volcán”, comandada por una guitarra acústica, nos hace pensar en la posibilidad de un álbum nuevo, pues ya hay un buen trecho entre su pasada entrega de estudio Agent Cooper (2014) y Karaoke (2017), que es un acercamiento a los covers.

Russian Red ha vuelto… y ahora sabemos que consigue lo que se propone.

