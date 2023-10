Mutek México: Recomendaciones para disfrutar de esta edición

Estamos en la cuenta regresiva para celebrar la edición número 19 de Mutek México y luego de platicar en conferencia de prensa con Damian Romero, director del festival en nuestro país, te tenemos algunas recomendaciones, así que toma nota.

Recomendaciones para esta edición de Mutek México:

1.-Diversificación en la taquilla

Esta edición marca el regreso de Mutek a un lugar emblemático, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un espacio perfecto para disfrutar de la puesta en escena de “Dökk” una pieza del despacho creativo fuse* que será la pieza que ocupe la programación del A/Visions 3 de esta edición. Debido a las características de este teatro es importante recalcar que únicamente para esta función los boletos se ofrecen en el sistema Ticketmaster, para el resto de la programación de Mutek México podrás encontrar los accesos en Fever.

2.-Habrá que llegar temprano a Nocturne

Si bien la función de Nocturne e conocida por ser la gran celebración dentro de cada edición de Mutek México, se nutre de no sólo eso, ya que dentro de esta experiencia uno puede encontrar piezas inmersivas, instalaciones y mucho más, por ello es que lo más recomendable es que los asistentes lleguen temprano, no sólo para disfrutar a los productores y Dj’s del cartel, si no para también poder gozar estas instalaciones en su esplendor sin necesidad de hacer filas.

3.-Echa ojo a la ruta gastronómica

Mutek México se engalana de extender esta edición en un corredor gastronomica, como bien sabemos y repetimos hasta el cansancio la música no viaja sola y es necesario acompañarla de otras disciplinas así como de otras experiencias y en esta ocasión la gastronomía se fortalece de los deliciosos platos que servirán restaurantes como: Amaya, Caimán, Tacos Cariñito, Crisopeia, Dooriban y muchos más, revisa la oferta completa aquí.

4.-Ojo con el estacionamiento

Esta edición de Mutek México contará con diversas sedes, ellas son: El Papalote Museo del Niño, el Museo Anahuacalli, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y Quarry Studios. Las primeras dos locaciones cuentan con estacionamiento, en el caso de las otras dos no, por ello es importante y sugerido que planifiques tu llegada y regreso en transporte público.

4.-Mutek México una experiencia incluyente para los menores

Mutek México sabe que es importante que los menores se nutran de estas experiencias multidisciplinarias que pueden ayudar a detonar la creatividad, por eso habrá acceso a menores a partir de los 12 años siempre y cuando estén acompañados de al menos un mayor de edad.

Ojalá te puedan servir estas recomendaciones, si tienes más dudas no dudes en consultar la guía esencial que el mismo festival extiende, así como su sección de preguntas frecuentes.

Mientras llega la cita, que ya es la próxima semana, puedes disfrutar de los recaps de las ediciones pasadas en su canal de YT. Además a continuación te dejamos la playlist oficial de esta edición: