Fans de Taylor Swift descubren que su vinil de ‘Speak now (Taylor’s version)’ en realidad trae música electrónica

La semana pasada, Taylor Swift publicó la tan esperada re-grabación de su tercer álbum de estudio Speak now, por lo que hace unos días los fans comenzaron a recibir sus copias físicas. Sin embargo, algunos de ellos se llevaron la sorpresa de su vida, pues al reproducir el vinil se encontraron con una compilación de música electrónica de los 90’s en lugar de las canciones de la súper estrella pop.

La noticia se hizo viral gracias a que uno de ellos utilizó su cuenta de TikTok para exponer el extraño caso, el cual muchos swifties ya han bautizado como “la versión maldita”. “¿El vinil de Speak now de alguien más no trae a Taylor Swift? Porque acabo de reproducir el mío por primera vez y…”, comenta la fan en el clip.

La fan continúa mostrando su LP, que a simple vista parece ser el correcto ya que trae la estampa de Speak now (Taylor’s version). Pero, cuando lo pone sobre el tocadiscos comienza a sonar el monólogo de apertura de “True romance”, una canción de 1994 de Thunderhead The Word By Eden. Después, decide probar con el Lado B y lo mismo, en lugar de los temas de Swift suena “Soul vine (70 billion people)”, una canción de 1992 de Cabaret Voltaire extraída de su disco Plasticity.

El TikTok llegó hasta los ojos del productor, DJ y jefe de Above Board Records, Damian Lazarus, quien a través de su Instagram publicó el video de la swiftie y explicó que el contenido del vinil es un álbum recopilatorio llamado Happy land: A compendium of electronic music from the british isles 1992-1996 Vol. 1, que fue lanzado en marzo de este año.

“En lo que respecta a los errores de las compañías discográficas, este tiene que ser uno de los mejores. Básicamente, si compraste el vinil y estabas emocionado de escuchar Speak now, ahora te enfrentarás a algunas de las canciones más extrañas y brillantes jamás creadas por gente como Cabaret Voltaire, Ultramarine, Thunderhead y Matthew Herbert. ¡¡¡¡Buena suerte!!!!”, comentó.

Por su parte, el fundador de Above Board, Dan Hill, dijo: “No sé qué diablos ha pasado, pero parece que los discos de Taylor Swift se grabaron mal con nuestra compilación. Los fanáticos de Swift en TikTok lo llaman ‘la versión maldita’. Es una colisión masiva de mundos, ya que la música que se presenta proviene de esferas musicales muy diferentes. Los errores ocurren todo el tiempo, ciertamente hemos cometido algunos, pero espero que los fanáticos disfruten de su mezcla sorpresa de música electrónica. Estoy seguro de que será un clásico de Discogs en los años venideros”.