Elefantes: “Desde que vinimos con Bunbury nos enamoramos de México”

Con treinta años de historia a cuestas y un álbum recién estrenado (Trozos de papel / Cosas raras), Elefantes se sigue ganando el afecto del público mexicano desde su primera aparición en vivo en tierras aztecas, cuando abrieron las fechas de Bunbury al momento que éste presentaba su álbum Pequeño. Hoy día, la banda se preparara para visitar de nueva cuenta México (CDMX, Guadalajara, Puebla, Toluca y León), así que charlamos con Shuarma, quién tomó la voz de Jordi Ramiro, Julio Cascán y Alex Vivero en esta ocasión.

TXT:: Luis Hill

¿Cómo ha sido el crecimiento de la banda con el paso de los años?

Bueno, nosotros llevamos treinta años como grupo, el crecimiento ha sido lógico. Igual como el zapatero cuando hace su primer zapato, le sale de una manera, pero cuando lleva 100 zapatos sabe mejor lo que hace. Cuando ya lleva 5000, empieza a dominar el arte de hacer zapatos. En este momento no sabemos en qué punto de conocimiento estamos, pero sí que llevamos un tiempo suficiente para saber de este oficio, que es de escribir canciones, grabarlas y cantárselas al publico. Y sabemos que tenemos una personalidad propia, algo que consideramos como lo más importante que un grupo debe tener, y sin miedo lo decimos. Poseemos voz propia, nuestra forma de decir las cosas. Seguiremos evolucionando como banda a medida que sigamos haciendo canciones, conciertos, grabando discos.

¿Creen que México ha sido un referente para Elefantes?

A nivel de ilusión sí. A partir del año en que vinimos de la mano de Enrique Bunbury, siempre hemos tenido un amor hacia México y siempre nos hemos sentido queridos por el público de este país, una parte importante de nosotros. Tenemos mucho más público en España que en México, eso es obvio; pero a México lo llevamos en el corazón, porque tan lejos de nuestra casa se nos mima y cuida tanto. Y queremos que la gente que vaya a nuestros conciertos sientan esos mimos, cuidados y respeto de nuestra parte.

Ahora que conoces al público mexicano, ¿qué es lo mas extraño que te ha sucedido con algún fan o seguidor de nuestro país?

Recuerdo que la pregunta más maravillosa que me han hecho en toda mi carrera vino de parte de una fan mexicana. Resulta que la chica fue a un concierto, el penúltimo que dimos aquí en México. La chica esperó por mucho tiempo a la distancia y cuando me quedé solo, se acerco y me dijo: Shuarma, ¿tienes ombligo? Por supuesto que le dije, “ no, no tengo ombligo”. Es la pregunta más maravillosa que me han hecho.

Es importante mencionar que ustedes han colaborado con artistas como Antonio Vega y José Luis Perales, por poner dos ejemplos. ¿Qué importancia tiene para ustedes este tipo de cantautores?

Es muy importante saber de dónde vienes para entender quién eres. Por eso muchas veces hemos querido hacer covers o entender a bandas que estuvieron antes que nosotros, porque nos han hecho ser los músicos que somos hoy en día. Respeto absoluto a lo que hubo antes.

Se estarán presentando en nuestro país, darán una serie de conciertos donde sonarán temas de su más reciente material, Trozos de papel/ Cosas raras. Suelen considerar las preferencias de su público al armar su lista de canciones para los directos, ¿harán lo mismo en México?

Nos interesa saber qué quiere escuchar la gente, pero es verdad que al final haremos lo que consideremos. También es importante mencionar que tenemos ya 14 discos y a la hora de armar un repertorio no es fácil que siempre quede una canción en el olvido. Por ejemplo, “Te querré y tú me perdonarás”, probablemente hace 25 años que no la tocamos. ¿Por qué? No lo sabemos. Espero que seamos capaces de elegir un repertorio con el que el público mexicano quede satisfecho. Nos vamos a esforzar mucho para ello.

