Animal Collective: “El consumo de sustancias abre el alma a otras realidades”

Los de Baltimore han construido una carrera libre y propositiva en los últimos veinte años. Surgidos en plena explosión del indie de principios del Siglo XXI, la banda creó un lenguaje a partir de la psicodelia y la electrónica que le aseguró una vigencia atemporal en tiempos de efervescencia líquida. El resultado es una carrera de doce álbumes que incluye su más reciente obra, la sublime Isn’t it now. En una charla bastante emotiva con Josh Dibb, AKA Deakin, desmenuzamos los engranes de la comuna animal sónica: Animal Collective.

Lanzan un nuevo disco, ¿consiguieron lo que tenían en mente o se sorprendieron con el resultado?

Fue una combinación de ambas cosas. Veníamos trabajando de una manera constante y esto se se vio reflejado en nuestro disco anterior, Time skiffs, que hicimos intercambiando archivos a distancia, un poco por la dinámica que vivimos en la pandemia. Para Isn’t it now hubo circunstancias que hicieron distinta la experiencia. Sabíamos a qué queríamos sonar y conocíamos la forma de hacerlo, pero el estudio es un ambiente impredecible, y más cuando realizas una grabación completamente analógica; la respuesta de los instrumentos es distinta y eso cambia el resultado final. Son canciones que ya teníamos de años atrás y que retomamos, los arreglos fluyeron de una manera muy libre y relajada, sobre todo el bajo y la batería, que desde mi punto de vista forman el núcleo del disco.

Tienen como sencillo una canción de veintidós minutos, ¿lo consideran un acto de rebeldía?

“Defeat” fue la primera canción que empezamos a tocar para este disco. Nació en 2018 y nos dimos cuenta de que la gente respondía muy bien cuando la tocábamos en vivo, pero también notamos que algunas personas se aburrían porque tiene un ritmo lento. Es un tema que requiere una conexión para entrar en su mood; lo vemos como un reto para nuestros seguidores. A nosotros nos lleva a estados muy fuertes emocionalmente, te podría decir que sostenemos una conexión espiritual con la canción. Quizá es la declaración de principios más poderosa que hayamos hecho en nuestra carrera. Aunque no la vemos como un acto de rebeldía, porque es algo que hemos hecho siempre, somos afortunados de que las disqueras nos hayan permitido experimentar con toda libertad. Ya no somos los mismos de hace veinte años, pero seguimos teniendo la misma filosofía: en ningún momento nos harán editar nuestras canciones para sonar en la radio.

Con dos décadas de carrera, ¿cómo definirías la música experimental?

Vivo en Baltimore y te puedo decir que aquí existe una escena muy importante de música experimental. Hay gente que fabrica sus propios instrumentos, otros que escapan de las escalas y tonalidades convencionales. En ese sentido, quizá nosotros no seamos artistas experimentales en el estricto sentido de la palabra. Tenemos temas pegadizos, pero también buscamos salirnos de las convenciones y eso nos ha llevado a encontrar posibilidades más allá del formato pop. Lo más importante es que nos sorprendamos con lo que hagamos, sin crear fórmulas, evitando lo predecible.

¿Cuáles son las virtudes de la psicodelia?

Creo que hay muchos niveles cuando hablamos de psicodelia como género musical. Está el que se refiere a la creación de una obra a partir del consumo de una sustancia, para abrir tu corazón, tu mente y tu alma a otras realidades. Es un tema muy importante para mí. Te puedo decir que mis experiencias más reveladoras han sido a través de la respiración, el contacto con la naturaleza y también con el uso de alguna sustancia; esto me ha llevado a un nivel profundo, más allá de la construcción del ser humano que he desarrollado a través de los años, para así saber quién soy realmente y cuál es mi conexión con el universo. En este sentido creo que esas serían las virtudes de la psicodelia. Me parece fantástico que el lenguaje de la música eleve nuestro espíritu.

¿Es Animal Collective un grupo electrónico?

No lo creo, aunque utilizamos muchos instrumentos electrónicos, también aprovechamos otros completamente acústicos. Quizá el acceso a una amplia variedad de sonidos y texturas nos coloquen en esa liga, pero, como mencioné antes, más que los recursos que tengamos la diferencia está en la forma en la que nos acercamos a ellos; en nuestro caso desde una posición de principiante, la cual te permite crear de una manera libre, lejos del dogma. De hecho, muchos de nuestros temas surgen a partir de una instrumentación acústica; en mi caso desde el piano, que es mi instrumento de cabecera y con el que más cómodo me siento.

¿Harán gira para promocionar este nuevo álbum?

No por el momento. Nos dimos cuenta de que el ciclo de las giras nos desgasta mucho, al grado de llegar al burnout. Fuimos honestos con nosotros y hemos decidido volver a juntarnos cuando realmente estemos con un estado de ánimo óptimo para presentarnos en el escenario.

