Ringo Starr llama a Taylor Swift “la estrella más grande del mundo”

En una reciente entrevista con People, Ringo Starr, ex integrante de The Beatles, estuvo debatiendo sobre el estado actual de la industria musical y cómo ha sido para él trabajar con diferentes artistas a lo largo de los años. El baterista explicó que principalmente colabora con sus amigos, pero que no descarta la idea de explorar nuevos caminos.

“Me pueden sorprender. Es decir, estoy en los discos de muchas personas. Me gusta hacerlo para mis amigos. Pero a veces la gente toma riesgos”, comentó el ex Beatle antes de señalar que lanes ración de radio con sede en Los Ángeles, 88.5, le ha permitido descubrir nuevos artistas y mantenerse al tanto de la riqueza musical qué hay en la actualidad.

“No nombro a nadie porque simplemente me gusta escucharlos, pero hay varias bandas geniales y cantantes femeninas. Por ejemplo, la estrella más grande del mundo, Taylor”, agregó Ringo Starr.

En la misma entrevista, Ringo Starr también habló sobre el legado de The Beatles, asegurando que es gracias a la curiosidad de las nuevas generaciones que la música de la banda continúa trascendiendo. “Eso es genial. Somos bendecidos, como The Beatles, porque cada generación nos escucha”, comentó.

Y concluyó: “Los jóvenes se preguntan por qué significamos tanto para esas personas. Así que aquí seguimos, vendiendo discos, ¿puedes creerlo? Y seguimos remasterizándolos, poniéndolos en diferentes órdenes y sacando tomas descartadas. La vida es buena”.