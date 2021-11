A la australiana Courtney Barnett hay que agradecerle que no se anda por las ramas a la hora de poner por delante los sentimientos en las canciones; hay que reconocer que tiene bravura y carácter, y eso permite que su música reconforte a todo aquel que le presta atención.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y en su tercer álbum, Courtney Barnett trató de ser más sincera que nunca y lo ha conseguido; desde el título mismo, Things Take Time, Take Time (Marathon Artists/Milk Records, 2021) se nota que dejó al disco macerar lo necesario para que apareciera ya con el coletazo de salida del virus que zarandeó a la humanidad entera.

Ahora tenemos con nosotros 10 canciones de indie rock en las que la encontramos más cómoda y natural que nunca -le sientan bien esos 34 años-; tan es así que en el tema de apertura, “Rae Street” nos confiesa: “in the morning I’m slow/ I drag a chair to the window” (que suerte que ella pueda hacerlo, al igual que Damon Albarn a sus 53). La canción prosigue a media velocidad, hasta que llega el momento de que ella suelte: “time is money; and money is no man’s friend”.

Y además de “Rae Street”, hay otras 9 canciones, entre las que refulge “If I Don’t Hear From You Tonight”, que Courtney Barnett compuso ya que llegó a la conclusión de que: “Hay tantas canciones de amor y no significan nada”, es por ello que prefiere hacer las suyas y buscar calar hondo.

Este tema es tan especial que en el video aparece junto a su alma gemela Stella Mozgawa (Warpaint, Kurt Vile), quien coprodujo la canción, además de la galesa Cate Le Bon en el bajo. Y de fondo la magnética belleza del Joshua Tree californiano. Acerca de esta pieza remata: “If I Don’t Hear From You Tonight viene del estado en el que estaba mi mente: tratando de comunicarme honestamente en lugar de mantener mis sentimientos en guardia”.

Things Take Time, Take Time es una especie de mapa emocional de la ruta que ha seguido Courtney Barnett y en el que no faltan momentos dedicados a la angustia y el resurgimiento; al final queda la sensación de que la compositora y guitarrista ha reflexionado sin cortapisas consigo misma y ahora expone públicamente sus conclusiones.

Courtney Barnett es alguien que sabe ponerle el pecho a las balas de lo emocional; sabe que puede quedar expuesta, pero que ello le ganará la confianza de la gente que la sigue y que le otorga complicidad completa.

