El gran Boy George traza una estela brillante que nos indica que no existen temas sobre los que el pop contemporáneo no lo pueda bordar; en esta ocasión este veterano de la transgresión celebra a su progenitora y por añadidura a todas las demás y las considera verdaderos héroes anónimos. Cabaret de Galaxias se une a la fiesta.

TXT y selección musical:: Juan Carlos Hidalgo

Al llegar a esta sesión, que marca la doble decena del cabareteo, se siente el vigor de la escena musical británica y el influjo de la cultura africana en ella; también hay un aire retrofuturista en el regreso de un clásico latino o bien unas jovenzuelas argentinas saben darle la vuelta a La Princesa del pop.

Hip-hop de avanzada y kuduro se mezclan con indie orgullosamente guitarrero y mucho más; alzamos los tragos fosforescentes para celebrar que este hedonismo sonoro no para.

Ibibio Sound Machine (Inglaterra) “Protection From Evil”

Cada vez es más influyente la cultura africana en la Inglaterra de hoy, y la música no es la excepción; la migración fortalece la diversidad y ello se siente en una mezcla de electrónica con afrofunk que cuenta con la producción de Hot Chip para potenciarlo todo y hacerlo más candente. Además, la vocalista Eno Williams -de origen nigeriano- es un prodigio.

Pongo (Angola/Portugal) “Amaduro”

Abandonó en malos términos Buraka Som Sistema para emprender una carrera en solitario que ha sido muy exitosa; ya es reconocida como La diva del kuduro, pero ahora busca agregar otros ritmos a su mixtura, como lo plasma en su álbum Sakidila. Aquí hay una prueba contundente del sonido que ya le ha dado un nombre en la escena del global bass.

Joe Crepúsculo (España) “El tren de la bruja”

Uno de los artistas más excéntricos y atractivos de la península ibérica está vez pisa el acelerador de los beats por minuto al máximo para llevar a su Trovador Tecno hasta los linderos del Bakalao noventero y aquí nos entrega un trallazo para las noches más intensas de baile y gozo.

The XX/ Jamie XX (Inglaterra) “Shelter” (Live remix 2022)

Ya se espera que estos amantes del espacio al interior de sus canciones acometan con otro disco nuevo, mientras tanto nos consienten con una nueva versión de uno de sus temas más propicios para la pista de baile. Al agregar un poco de más velocidad no pierden un ápice de esa elegancia que les caracteriza.

DC Gore (Inglaterra) “Nietzsche on the Beach” (The KVB remix)

Difícil resistirse a una canción que tenga tal título… hay mucho sentido del humor al imaginar al pesimista filósofo tomando el sol en una tumbona o bebiendo tragos exóticos. Un músico británico que quiere revisar con humor la tragedia del Brexit deja que un avezado dueto de electrónica -que es su compatriota- dote al tema de una nueva esencia.

Totally Enormous Extinct Dinosaurs (Inglaterra) “Blood in the snow”

Orlando Higginbottom adelanta un sencillo de su siguiente álbum y agrega partículas de pop a su electrónica y la lleva hasta una media velocidad; se trata de un tema que parte de su fascinación por los glaciares y termina aludiendo al amor que siente por su hija. No pierde la capacidad para ponernos a viajar.

Moderat (Alemania) “MORE LOVE”

El tándem perfecto que forman Apparat y Modeselektor van afinando la llegada de MORE D4TA y con este tercer sencillo nos llevan rumbo a una dimensión tecnológica de ensueño en el que la melodía encuentra un punto de equilibrio con las atmósferas que les encantan crear y que son un velo que envuelve al escucha.

Jeshi (Inglaterra) “3210” (Ross from Friends)

El hip-hop inglés es sumamente maleable y flexible para asimilar a otras sonoridades y en este caso para dejar que Ross from Friends (el proyecto que encabeza Felix Clary Weatherall) aporte su toque electrónico y todavía haga más sofisticado al conjunto. Todo el aliento contemporáneo se cuela en este tema.

Boy George (Inglaterra) “Mothers Are The Superheroes of th Universe”

Sabiendo que ya es una figura con una leyenda a cuestas, y no sólo por lo hecho con Culture Club y como solista, este camaleón multicolor es también Dj y diseñador de modas. Ahora nos sorprende con un pop efervescente que además incluye partes cantadas en español. Se le antojó hacer un tema para todas las madres y le quedó muy bien.

Yarea (España) “Inercia” feat Sebastián Cortés y Kickbombo

Vaya manera de combinar elementos del entorno urban con un pop expansivo y un espíritu indie de una manera totalmente natural y desparpajada. Se ha convertido en un asunto viral en España y su debut Lombardia 22 todo un suceso. En este tema la intervención de Kickbombo garantiza todo el punch que hacía falta.

Destroyer (Canadá) “All My Pretty Dresses”

Ni duda cabe que LABYRINTHITIS es el mejor álbum de la carrera de Dan Bejar, el músico que da cuerpo a Destroyer; he aquí todo el esplendor del rock pop a partir de una melodía inapelable y que desparrama brillo por doquier. Se trata de una de las joyas mejor trabajadas de su repertorio.

Second (España) “Estado de Alegre Tristeza”

Desde la provincia de Murcia, unos veteranos del indie hispano arremeten con una de esas canciones que calan profundo al plasmar nuestro comportamiento sexual (con Las Vegas de escenario) y que le da vuelta a la saudade portuguesa -que es como estar tristeliz-. Una torch song muy efectiva.

The Rural Alberta Advantage (Canadá) “CANDU”

Tras 5 años sin grabar nada y 2 sin tocar, el trío, fundado en Toronto, y que es uno de los secretos mejor guardados del indie, regresa con un Ep llamado The Rise en el que viene incluida está cápsula explosiva que trasuda ánimo independiente y autenticidad. Aquí no hay presunción sino entrega total al oficio de hacer canciones.

Mazmorra brillante (México) “El muchacho de los ojos tristes” feat Ms Nina, y Promiseland

Esa incombustible y longeva canción de la hermosa Jeanette una vez más es covereada; y ahora para empujar la incipiente carrera de la también actriz Daniella Valdez, de la mano del productor Promiseland, y ya han conseguido un vínculo con el sello de Julian Casablancas. Por ahí le dieron un twist interesante al clásico del pop latino.

Parkour en el geriátrico (Argentina) “Toxic”

Se trata de un quinteto de chicas procedente del conurbado bonaerense que se entregan con total fe y convicción a la música -están en la edad de las ilusiones-, pero demuestran que técnica no les falta y la aplican para dar aire nuevo, nada menos, que a uno de los clásicos de Britney Spears, pero en clave indie rock.

Ruiseñora (España) “Sé la marea al bajar”

Tras un espléndido resultado con el Ep La Jara, editado el año pasado y que contiene una mezcla de folklore extremeño con electrónica crepitante, Elia Maqueda y Atilio González, quienes conforman el proyecto, prosiguen con su labor de entrecruzar épocas y estéticas.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #19: en el espacio también se sirve “Chop Suey”