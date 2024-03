Keith Richards homenajea a Lou Reed y su “I´m waiting for the man”

En 1966 Lou Reed tomó la pluma para darle forma a “I´m waiting for the man”. En ese año todos era felices metiéndose ácido y mariguana; sin embargo Lewis Allen Reed tenía otras costumbres, así que escribía sobre buscar heroína en el barrio de Harlem. La composición sería publicada un año después de haber sido escrita, en el álbum debut de The Velvet Underground. Hoy, Keith Richards, de los Rolling Stones (por si alguien no lo sabía), se pone a tono apropiándose del tema.

Hace poco Keith Richards cumplió 82 años de edad. Un milagro, en realidad. Porque es bien conocido que el hombre por décadas consumió cantidades industriales de toda clase de sustancias, legales e ilegales, incluida, por supuesto, la heroína (para indagar a fondo basta leer el libro Life y recordar que en algún momento el sujeto inhaló las cenizas de su propio padre). De tal modo, resulta interesante verle interpretando un tema que habla de un estilo de vida que conoció a la perfección. Y es que, vaya, incluso la comunidad científica se ha preguntado seriamente cómo el guitarrista ha logrado sobrevivir a tanto abuso.

The power of the heart: A tribute to Lou Reed es el nombre del disco que está por editarse para rendirle tributo al genio neoyorquino, y ahí se verá incluida la versión de la cual hablamos; aunque en dicha obra también figurarán nombres como los de Joan Jett, Bobby Rush y Rufus Wainwright, por mencionar algunos. Importante decir que “I´m waiting for the man” ya ha sido interpretada por voces como las de David Bowie y OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark), y que de Lou Reed el mismo Richards ha dicho que se trata de “alguien importante para la música americana… ¡para la música toda!”.

Aquí tienes a Keith Richards homenajeando a Lou Reed:

