Cigarettes After Sex versionan a Radiohead

Hay fantasías que rondan la cabezas de los amantes del pop. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Cigarettes After Sex retomaran un tema de Radiohead para llevarlo a sus brumosos territorios? La cosa es que el sueño planteado aquí no es más que una firme realidad, y el tema en cuestión es “Motion picture soundtrack“, incluido originalmente en el álbum Kid A y hoy día servido en charola de niebla para alimentar nuestro espíritu.

Aunque existe un apéndice “intitulado”, en realidad “Motion picture soundtrack” es el track encargado de cerrar la obra que opera como uno de los varios parteaguas que la discografía de Radiohead posee. La composición vio la luz de manera oficial hace 23 años, aunque antes de que esto pasara ya rondaban versiones piratas y primigenias de la misma; tratados igualmente minimalistas, aunque sobre terrenos más sólidos. Greg Gonzalez habla de esto precisamente, a continuación:

“La primera vez que escuché una versión de esta canción era sólo voz y guitarra, grabada en vivo en un concierto en 1997. Quería que nuestra versión capturara ese sentimiento de alguna manera y se centrara en la hermosa tristeza y el romance que escuché en la letra. De hecho, la grabamos en 2015, el mismo día que ‘Affection’ y nuestras versiones de ‘Keep on loving you’ y ‘Neon moon’, pero no me pareció del todo correcto lanzarla hasta ahora. Por suerte, la canción se ha vuelto más personal para mí a lo largo de los años y estoy muy contento de que finalmente salga a la luz”.

Ahí tienes los detalles. Ahora lo único que te falta es ponerte tus mejores audífonos y disfrutar a los Cigarettes After Sex radioheadizados:

*También te puede interesar: Phil Selway insinúa que Radiohead está por volver a los escenarios