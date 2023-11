Philip Selway insinúa que Radiohead está “a punto” de reunirse y regresar a los escenarios

En el mundo de la música, hay bandas que marcan nuestras vidas de manera indeleble, y una de ellas es Radiohead. Con su inconfundible estilo melancólico y su genialidad creativa, han dejado una huella imborrable en el panorama musical. Y ahora, tras siete años de silencio desde su último álbum, parece que estamos a punto de sumergirnos nuevamente en las profundidades emocionales que solo los británicos saben explorar.

Philip Selway, el talentoso baterista de la banda, ha desvelado la noticia que todos los fanáticos estaban esperando: Radiohead está “a punto” de reunirse y regresar a los escenarios. La afirmación de Selway, reportada por NME, ha encendido la emoción entre los seguidores de la banda británica. Después de un paréntesis que se extendió desde su último show en 2018, la posibilidad de volver a presenciar la magia de Radiohead en vivo está más cerca de lo que podríamos haber imaginado.

La última vez que el mundo escuchó un álbum completo de Radiohead fue en 2016 con A Moon Shaped Pool, una obra que consolidó la reputación de la banda como pionera en la experimentación sonora y lírica. Desde entonces, los miembros principales, Thom Yorke y Johnny Greenwood, se sumergieron en su proyecto alternativo, The Smile, anunciando incluso un nuevo álbum titulado Wall Of Eyes y una gira por el Reino Unido y Europa para el próximo año.

No obstante, la esperanza para los fanáticos de Radiohead no se desvaneció por completo. En una reveladora conversación con Crow Hill Company, Philip Selway compartió detalles fascinantes sobre el regreso inminente de la banda. “En realidad, hemos tenido un pequeño parón”, comentó Selway. “El último show que hicimos fue en 2018, pero estamos a punto de volver. Hay algo especial en esa relación, esa relación creativa y personal, que no se puede conseguir en ningún otro sitio”.

La conexión genuina con Radiohead y la intención de Selway por volver

Selway, quien ha expresado su deseo de la vuelta de Radiohead en múltiples ocasiones, destaca la conexión única que existe entre los miembros de la banda. “Todos estamos volviendo a ese punto de pensar: ‘Bien, hemos tenido un descanso, esto es todo’. Esto parece algo en lo que sumergirse de nuevo y explorar. Queremos ver en qué otras direcciones nos puede llevar”.

Es importante destacar que este retorno no es una decisión tomada a la ligera. Selway ha compartido que, a pesar de los proyectos individuales emprendidos durante el paréntesis de la banda, la llama de Radiohead aún arde con intensidad. “Cuando pasó lo de la pandemia, habíamos planeado apartarnos de Radiohead para poder dedicarnos a otras cosas. Pero eso significó que esos otros proyectos crecieron, así que les estamos dando tiempo para que vayan a donde tienen que ir. Pero sí, nos reuniremos pronto y en los próximos dos años habrá algo de algún tipo”.

El regreso de Radiohead no solo marca la vuelta de una de las bandas más influyentes de las últimas décadas, sino que también plantea preguntas intrigantes sobre la dirección que tomarán en su nueva etapa creativa. La paleta emocional única de la banda, que ha resonado con audiencias de todo el mundo, promete sumergirnos nuevamente en un viaje introspectivo, un viaje que solo Radiohead puede proporcionar.

En conclusión, mientras esperamos ansiosos el regreso de Radiohead, podemos reflexionar sobre la importancia de dar espacio a la creatividad individual para luego reunirse y fusionar esas experiencias en una sinfonía única. La música de Radiohead ha trascendido el tiempo y las expectativas, y ahora, con la promesa de un nuevo capítulo en su historia, los corazones de los fans laten al unísono, preparándose para un encuentro con la melancolía y la genialidad que solo la banda puede ofrecer.