David Fincher hace sonar a The Smiths en ‘The Killer’

El afamado director de cine David Fincher se planteó presentar la historia de un asesino a sueldo que emprende un complejo proceso mental que lo hace conflictuarse pese a que le sobren ofertas de trabajo; nunca será fácil cargar con tanto muerto a cuestas y ello se plantea en The Killer.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero llega un momento en el que el tipo busca relajarse y lidiar con su ansiedad y para ello recurre a “How Soon Is Now?”, uno de los clásicos de Morrissey y compañía; se trata de un decisión en la que David Fincher Abunda: “No creo que exista una colección musical que cuenta con una naturaleza más sarcástica que la atesorada por The Smiths. Su mixtape es nuestra forma de descubrir algo sobre el personaje”.

Por si fuera poco, The Killer cuenta con un score compuesto por la extraordinaria mancuerna formada por Trent Reznor y Atticus Ross, pero el director buscó dotar a ese sicario de unos gustos peculiares y es por ello que también suenan canciones tales como “The Queen Is Dead”, “Bigmouth Strikes Again” y “I Know It’s Over”; es así como las letras de Mozz le agregan densidad al perfil psicológico del hombre en el que se centra la película.

The Killer es un filme basado en Matz, la novela gráfica de Alexis Nolent y se espera que se estrene en cines a finales de octubre, para que el 10 de noviembre aparezca en Netflix.

Habrá que verla pues la mezcla de la estética de David Fincher y las canciones de The Smiths prometen ser una mezcla explosiva.

