Wildstreet se anuncia “Sick of death” inspirándose “en una ruptura”

El combo hard rock estadounidense Wildstreet, liderado por Eric Jayk, lanzó en febrero pasado “Sick to death” (Golden Robot Records, 2024), tema matón que cuenta con la participación de dos grandes invitados: Dave Abbruzzese, conocido por ser uno de los más queridos y talentosos ex bateristas de Pearl Jam, además del cantante Sebastian James Hadtrath, del combo Once Around.

La inclusión del baterista no es un hecho minúsculo. Hay muchos músicos influenciados por éste, entre ellos Jayk. De hecho, Dave es considerado uno de los bateristas pilares del grunge al lado de Dave Grohl de Nirvana, Sean Kinney de Alice in Chains y Eric Kretz de Stone Temple Pilots. Abbruzzese tocó con Pearl Jam durante la gira de su debut Ten (Epic, 1991), VS. (Epic, 1993) y el fantástico Vitalogy (Epic, 1994), que incluye “Immortality“, uno de los trabajos más entrañables que se hayan escuchado en la batería de cualquier disco de los de Seattle.

La siguiente es una charla sostenida con Jayk y Abbruzzese, quienes desmenuzan distintos aspectos de la canción y de la experiencia de colaborar en conjunto por primera ocasión, a pesar de no haberse encontrado en las sesiones de grabación.

“Sick to death” representa un cambio importante en su sonido, ¿cómo fue concebida?

Eric. ¡Vaya, que lo es! La canción tiene matices interesantes, mezcla la tecnología con lo tradicional, pero, sobre todo, cuenta con el beat de batería de Dave, y ese ritmo es tan sólido que casi no puedo creer que la haya grabado, que pusiera todo su talento en ello. En particular, habla del hartazgo de las relaciones en general, está inspirada en una ruptura que no es mía.

¿Cómo concretan la colaboración entre la banda, David Abbruzzese y Sebastian James Hadtrath, de Once Around?

Dave. Quiero ser el primero en decir que esta colaboración significa mucho para mí. Eric es un músico muy talentoso y la canción es poderosa. Para mí, sentarme detrás del set de batería y sentir lo que toqué con ella, de verdad fue único. Tenía mucho tiempo sin sentirme así de involucrado, en todos los aspectos, con un track.

Eric. Sebastian es hermano de mi amigo Wrath Starz, los conozco desde 2017, cuando comenzamos a coincidir en las giras. Desde ese momento hay una admiración mutua tremenda. De hecho, Wrath formó parte de Wildstreet para una gira y así surgieron muchas ideas, entre ellas “Sick to death“. A Dave lo admiro desde siempre. Cuando yo era más joven, un amigo mío solía trabajar en un estudio de grabación en el que Dave grababa, y yo me la pasaba diciéndole cuánto lo idolatraba. ¡Es puro talento!

¿Cuál es el punto más alto de escribir y colaborar con Wrath Starz?

Eric. Bueno, mi amigo es muy talentoso, de hecho, cuando comenzamos a escribir durante la gira me di cuenta de que era casi como componer con una especie de alma gemela musical, pero se terminó la gira y él tuvo que regresar a casa para estar con su banda. Sin embargo, ya teníamos toda la parte de guitarra lista, algo fuera de lo ordinario.

Dave. En mi caso, escuché todo el demo y las partes de guitarra me inspiraron a hacer una de las bases más sólidas que jamas haya creado. Fue como envolverme con un sonido muy particular que me hizo, de forma casi imperceptible, tocar lo que toqué. No forzamos las cosas, respetamos la idea original del demo. Un trabajo en conjunto, con un estilo muy Dave, ya sabes, con las notas fantasmas en los platillos y ese tipo de cosas casi imperceptibles.

Hablemos del video, tiene una estética medio post-apocalíptica y como de ataque zombie.

Eric. No sé muy bien cómo describirlo, creo que son muchos conceptos en uno, asumo que sucede así cuando eres artista y haces algo como esto, todo es parte de lo mismo, los conceptos únicamente llegan y ahí está el resultado.

¿El tema formará parte de un álbum completo o un EP, cuál es el plan inmediato?

Eric. Realmente no hay prisa, en definitiva queremos lanzar más música nueva; al momento, esta canción es lo que nos tiene realmente ocupados. Nos da mucha seguridad, trabajamos con el equipo usual y detrás de la realización tenemos a nuestro productor y a nuestro ingeniero de mezcla de cabecera.

Dave, he estado al tanto de lo que has hecho con Adriana McDonald y su Shy Blossom Band, ¿en qué más has estado involucrado?

Dave. Bueno, he grabado con muchos artistas, pero el proyecto de Adriana es realmente especial por el tipo de canciones que hicimos. También toqué y grabé para Peter Cornell y The I.M.F.’S, al lado de Bernard Fowler y Stevei Salas. Ahora estoy muy feliz por sumarme a la experiencia de trabajar con Wildstreet, no sé si se va a repetir pronto, a mí me encantaría, incluso poder tocar en vivo con ellos en algún punto. ¡Esta canción tiene algo muy especial! Y aunque no nos vimos en el estudio en ningún momento, es como si lo hubiéramos hecho, ha sido todo un honor.

