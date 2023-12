Billie Eilish sobre su salida del closet: “¿No era obvio?”

Billie Eilish, ganadora del Grammy, sorprendió al mundo revelando su atracción por mujeres en una íntima charla con Variety. La estrella, caminando por la alfombra roja en el evento Hitmakers, compartió su verdad sin buscar hacer un escaparate al “salir del closet”. “¿No era obvio?”, afirmó.

La superestrella, conocida por su música revolucionaria, no buscó un titular espectacular al compartir su orientación. “No creo en eso. ¿Por qué no podemos simplemente existir?”, expresó. Billie Eilish, a lo largo de su carrera, no ha temido desafiar normas y estereotipos, y su reciente revelación es un testimonio más.

Billie Eilish no escatimó: “Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”.

En la gala Hitmakers, donde recibió el premio a la Canción Cinematográfica del Año junto a su hermano Finneas, la cantante se mostró auténtica. En una entrevista, se le preguntó si su perspectiva sobre lo que otras mujeres sienten por ella ha cambiado después de su revelación. “Todavía les tengo miedo, ¡pero creo que es bonito!”, respondió, fusionando honestidad y humor.

Este paso revelador de la artista destaca la importancia de la autenticidad en la industria musical. No solo desafía estigmas, sino que también abraza la diversidad y complejidad de la experiencia humana. La música de Eilish, reconocida por su innovación, ahora se entrelaza con una narrativa personal genuina, marcando un hito en la evolución artística de la estrella.

Actualmente la identidad y la orientación a menudo se enfrentan a estigmatización, Eilish se une a otros artistas que abrazan su verdad. Su revelación no solo es un paso personal significativo, sino que también contribuye al cambio cultural hacia la aceptación y comprensión. En una industria que a veces exige conformidad, Eilish sigue siendo fiel a sí misma, desafiando expectativas y abriendo un diálogo necesario.