Hay varias desgracias que suelen aplastar o estorbar al desarrollo del metal nacional. Una de ellas es la falta de apoyo de algunos promotores que no suelen mirar hacia lo hecho en México o que voltean, pero lo hacen con desdén. Eso en términos generales, claro, siempre hay excepciones y en este caso, Candelabrum Metal Fest es una de ellas. Es cierto que aún no se realiza la primera edición y que este año, el 2 y 3 de septiembre se llevarán a cabo apenas esa y la segunda, pero no hace falta que esté en el pasado para saber cuando hay apoyo. Este festival considera a las bandas mexicanas como iguales a las de fuera y así las trata.

En ese contexto, una de las que aparecen en el cartel para el 2 de septiembre, el día más cargado hacia el metal extremo, es Infernal Conjuration, cuarteto tijuanense de death metal con un sonido muy poderoso, técnico, veloz y bien pulido que cuenta con dos EP y un Larga Duración. Parece poco para una banda fundada hace 16 años, pero como explicó Emmanuel Luna, guitarrista/cantante en exclusiva para #SangreDeMetal, es una de esas bandas que se toma su tiempo para componer: “Antes éramos muy selectivos con lo que componíamos y muchas cosas las desechábamos, las hacíamos a un lado hasta que nos gustara. Conforme fuimos creciendo fueron cambiando también las técnicas de composición y aún todavía somos muy selectivos con lo que hacemos, nos tiene que agradar al 100% pero ya no descartamos tanto material como antes, ahora lo trabajamos y le damos su tiempo”.

En julio de 2019, antes de la pandemia, se fueron de gira a Estados Unidos. Hicieron 26 fechas como banda soporte de The Chasm. “Nos fue excelente, vendimos todos los CD’s y playeras y la merca, la gente respondió. Fue un reto tocar todas las noches, fueron 30 fechas más o menos (además de las 26 en E.U. hicieron tres más en el norte de México) pero se logró y la gente de The Chasm y Cruciamentum (banda británica que también estaba en el cartel) se portaron a todo dar, nos ayudaron mucho”.

Y parece poca cosa pero casi una treintena de fechas en aquél país en una sola gira es muchísimo más de lo que la enorme mayoría de bandas mexicanas logra en toda su carrera, aún si se suman todas las fechas que logren hacer fuera de México. Pero es lo que hay: las bandas de otros países “tienen otra forma de trabajar, tienen agencias que las manejan y acá en México no existe nada de eso así que uno tiene que hacerse a esa idea y armarse su plan (promocional) para que se logre (firmar con un sello internacional, como ellos, o hacer giras fuera de México). Yo diría que no existe una formula así que lo que tienes que hacer es estar preparado, son cosas básicas como tener una buena grabación, buena vibra entre la banda, poder transmitir al 100 el mensaje y siempre echarle tu pizquita de sal”.

Y en México pasa algo que si bien no es exclusivo de nuestro país, sí está mucho más arraigado que en otros. Se le llama malinchismo y, al parecer, sucede también en la zona fronteriza del país: “Es algo muy real y bien latente, va a estar ahí, no va a desaparecer y por eso yo lo que le recomiendo a las bandas es que hagan las paces con eso. Es algo que no puede quitarte tiempo en la cabeza, distraerte de lo que tienes que hacer. En Tijuana hay escena, es chica pero sí es unida. El malinchismo sé que existe pero no le pongo mucha atención, la verdad”.

Infernal Conjuration tiene como todos su propio concepto de trabajo: “En nuestro caso yo soy quien compone la mayoría de la música. Llego con el riff al ensayo, se los muestro a los demás a ver qué les parece, si les gusta nos arrancamos y de ahí ya cada quien le mete de su cosecha para que salga el producto final. Digo, en la banda cualquiera puede llegar con un riff y lo podemos calar, aunque no sucede mucho porque todos tienen otros proyectos, entonces de alguna manera recae sobre mi esa onda de llegar con los riffs. Pero tiene que haber una dirección para evitar caer en que los ensayos se hagan peda y cosas así. Nosotros sí nos lo tomamos en serio, sabemos lo que tenemos que hacer. Con base en eso está también la responsabilidad de cada quien, de hacer su parte y al momento de componer cada quien trae metido en la cabeza lo que queremos”.

Siempre se ha sabido que en el norte del país hay mucho nivel en torno al metal, e Infernal Conjuration es muestra inequívoca de ello. Esta será apenas su segunda incursión a la zona del Bajío (tocaron en Irapuato hace algunos años) aunque no será la primera vez que bajen a la zona centro del país, pues hace algunos días estuvieron en el festival capitalino Death Over México. Comparten cartel con bandas de enorme trayectoria como Carcass y Tribulation, así como proyectos altamente valorados como Cadaver y Evoken, entre otros.