Porno for Pyros y “Pets”, su himno alienígena

1993. Años juveniles y plenos para la Nación Alternativa proclamada por MTV. Perry Farrell venía de darle cuello a Jane´s Addiction, la banda con la que había saltado a la radio y el televisor para cimentar el arribo de la festivalitis que a nivel global padecemos hoy día (antes que todos ahí estuvo Lollapalooza). Seguro de que no tenía nada qué demostrar, entonces el cantante le dio vida a Porno for Pyros, al lado de Stephen Perkins (también ex de Jane´s), Peter DiStefano y Martyn LeNoble. El cuarteto debutaría con un álbum homónimo cuyo sencillo más célebre sería un tema inmenso: “Pets”.

FOT:: Tomada del perfil en IG de la banda

Pero, ¿de qué habla dicha composición, plena de arpegios risueños (como en su momento la mítica revista Conecte apuntó)? Bueno, a treinta de años de su nacimiento, “Pets” es un track que refleja perfectamente nuestros tiempos, días en los que exmilitares han anunciado ante el Congreso gringo que su Gobierno guarda en secreto naves alienígenas e incluso los restos biológicos de sus tripulantes. Vaya, que el panorama está tan grave que hasta la NASA ya prepara un reporte al respecto. El mundo anda a la expectativa, los extraterrestres parecen situarse al acecho. Y justo alrededor de este tópico gira “Pets”.

El coro de la canción asegura categórica y repetidamente que los humanos seríamos excelentes mascotas de los alienígenas, refiriéndose exclusivamente a los marcianos, y de paso compara a la especie humana con los dinosaurios, aunque subrayando que nosotros estamos en camino a la extinción mucho más rápido que nuestros ancestros del periodo Triásico. O sea, Perry no se anduvo con medias tintas. Considerando que el llamado “reloj del fin del mundo” ha sido adelantado una vez más hace poco tiempo, resulta escalofriante escuchar la composición emblema de Porno for Pyros, con el cuarteto dándose grasa sin miedo.

Importante: existe una versión de “Pets” ejecutada en el festival de Woodstock 94 donde Farrell, además de apelar a la libertad sexual, se rifa un discurso donde solicita rezar por el arribo de los alienígenas a la tierra al tiempo que comenta que aquellos seres celestes poseen la fórmula para descifrar el caos. En esa ocasión los cuerpos de los presentes se amasaron enlodados y Porno for Pyros retozó en escena encarnando uno de sus mejores momentos con este clasicazo entre manos. Revive el instante ahora: