Pablo Burgués revive una “Primavera salvaje”

Lo has de recordar tras su estancia en Skimo. Su nombre es Pablo Burgués, y más allá de considerarse un músico, se asume como un contador de historias. El cantautor ahora presenta “Primavera salvaje”, donde ofrece muestras de lo que es capaz de hacer en plan solista echando mano de herramientas alguna vez aprovechadas por Death Cab For Cutie y The National.

Con Skimo, Burgués confeccionó Un año de libros viejos y los restos de un incendio, calificado como uno de los mejores discos del año para medios españoles como Radio 3, Mondo Sonoro o Rockdelux, además de presentarse en directo en el festival Primavera Sound. Sería apenas el comienzo, pues pronto formaría, al lado de Christian Späth, el dúo Belvès, para así editar dos discos e irse de gira por España, Alemania, Francia y México.

Tras escribir la banda sonora de la película Los gigantes no existen, decidió emprender su andar en solitario. “Primavera salvaje” supone su primer lanzamiento en ese tenor. El tema formará parte de un EP producido por Eric Sanderson (Augustines) y grabado en Tarquin Studios, un espacio donde se han encerrado a crear bandas como The National, Interpol, Kurt Vile o Death Cab For Cutie. Para solidificar el trato, el disco fue sido mezclado en Sierra Studios por el mismo Pablo, además de Alberto Sierra.

Aquí tienes “Primavera salvaje”: