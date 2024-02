Conan Gray toma la pista de baile en nombre de todos los “Lonely dancers”

Si hablamos de personajes con números millonarios gracias a sus cuentas en redes sociales así como en plataformas de streaming, debemos referirnos a Conan Gray. Un tipo que marca tendencia, pues el mundo está encima de cada uno de sus pasos y, además, hace música interesante. Pop interesante. Un fenómeno en regla que ahora nos presenta un sencillo matador: “Lonely dancers”.

Lo apodan el rey del pop de la generación Z, una apelativo nada alejado de la realidad. Y es que el estadounidense se halla rodeado de un equipo de trabajo que ha arrojado resultados impecables a la hora de pensar en singles. No por nada Found heaven, el disco que el de “Maniac” está por dar a conocer, está producido por Max Martin (The Weeknd, Adele, Ariana Grande), Greg Kurstin (Adele, Beck, Sia, Pink) y Shawn Everett (Kacey Musgraves, The Killers). Vaya trío.

“Lonely dancers” estuvo antecedida por “Killing me“, “Winner” y “Never ending song“. Y bueno, hablábamos de números, de datos que importan a la hora de perfilar grandes trayectorias; pues tan sólo esos, los tres sencillos que preceden a “Lonely dancers”, rondan ya las 130 millones de reproducciones. Estamos antes piezas a las que es complicado hallarles fisuras y que en la voz de Conan Gray alcanzan alturas considerables.

Los medios especializados en moda lo asedian, millones de fans alrededor del planeta lo defienden y, mientras tanto, él, con apenas 26 años de edad, observa la vorágine que desata sin dejar de reír, en el centro de la pista de baile de la discoteca universal. Acá te dejamos con “Lonely dancers”, en lo que llega abril y escuchamos completo Found heaven.

