Maya Hawke reversionó “Honey” de Samia

Samia eligió a Maya Hawke para versionar su canción “Honey”, la cual le da título a su disco lanzado a principios de este año. Si bien el tema original es una melodía tranquila con un delicado rasgueo de guitarra y Samia cantando sobre el sueño de vivir un fin de semana sin preocupaciones, Hawke la llevó a un lugar oscuro, con su voz transmitiendo melancolía y tristeza.

Respecto a este cover, en un comunicado Samia comentó: “Cuando grabamos ‘Honey‘ para el álbum, agregamos esta profundidad irónica al convertir lo que originalmente era una canción dolorosa en una especie de canto de fogata, con grandes guitarras, una melodía feliz, ese estribillo interminable”.

“Así que estaba ansiosa por saber qué haría Maya con ella. Sorprendentemente, quitó toda la fogata. En su versión, se puede escuchar toda la desesperación en lo sobria que es la producción. Explorar estos nuevos puntos de vista en mi propio trabajo es exactamente lo que me atrae del concepto Reimagined”, agregó.

Por su parte, Maya Hawke dijo: “Es increíble cuando una persona favorita escribe una canción favorita. Tuve el honor de que me pidieran hacer un cover de ‘Honey’ y quería resaltar la tristeza que sentí detrás de la celebración. Me encantó trabajar con Will Graefe como productor. Nunca grabé una canción sin él y experimentarlo como productor fue aún mejor”.

Checa a continuación la versión de Maya Hawke: