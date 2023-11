Show Me The Body estrenará canciones en CDMX

Show me The Body es una referencia obligada en la escena hard core de Nueva York, a pulso la banda liderada por Julian Cashwan Pratt, con actividad desde 2014 ya rebozan en un pedestal semejante al de Glassjaw.

Crecidos en garitos punk y viendo a cuanta banda de hard core se presentaba en su barrio y en sus bares de confianza el trío tiene una destreza poco vista que los hace saltar de puentes instrumentales que rozan con la música clásica o el jazz, así como pedazos experimentales que nos llevan al estallido de toda la energía del hard core influenciado por el sludge metal y algo de hip-hop, quizá pueda sonar enredado, pero al escuchar a la banda podrás seguir a la perfección este mapa de referencias.

Show Me The Body se presenta en el Foro Indie Rocks! este sábado y por ello pudimos platicar con Julian, quien confiesa que aunque su música puede caber en muchos receptáculos y portar muchas etiquetas al crecer en el entorno del punk rock es donde mejor se sienten.

Esto me lleva a preguntarle en su punto de vista ¿por qué hay tan pocas mujeres en estas escenas? y responde que aunque esto está cambiando y es más común ver bandas lideradas por mujeres o de integrates de disidencias, el entorno del hard core es muy salvaje, aunque poco a poco hay más consciencia además que es más interesante ver una multitud diversa que un montón de hombres peleando en un mosh pit sin playera.

La primera presentación de Show Me The Body les emociona y aunque al momento que hablamos nadie les había advertido lo entregados (y gritones) que somos los mexicanos en un concierto ellos planean dar lo mejor que podamos, nos expresaremos y difundiremos amor. Espero que todos podamos bailar juntos.

Hace unas semanas la banda estrenó su primer disco en vivo, que nos ha dado un referente del sonido crudo y cañero que podemos esperar en sus presentaciones tanto en el Foro Indie Rocks! como en Guanatos, Live & Loose in the USA es un disco en vivo atípico, ya que en lugar de ser la grabación de un solo concierto, los de Nueva York seleccionaron una serie de canciones grabadas en presentaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Al respecto de la selección de estas tomas para dar via al disco Julian confiesa: Algunas canciones fueron elegidas por momentos muy especiales con personas clave en ciertas ciudades que tomaron el micrófono durante nuestros shows. Queríamos capturar lo que se siente en un concierto en vivo. La mayoría de los álbumes en vivo no se construyen con grabaciones de diferentes ciudades en una gira, pero a nosotros no nos importó. Queríamos ser transparentes sobre de dónde eran las grabaciones evitar los overdubs. Abrazamos la crudeza y autenticidad del show en vivo.

Luego de este álbum en directo recién salido me interesa saber si ya están componiendo nuevas canciones y pensando en el siguiente disco de estudio a lo que el vocalista y banjo de la banda responde: Nosotros nosotros somos muy similares a las artes marciales. Yo practicaba artes marciales cuando era joven y bueno, todavía sigo yendo con mi maestro, mi primer maestro en kung fu, Sifu. Él me dijo “entrena un día, gana un día, no entrenes un día y pierdas tres días”. Y así es como también enfocamos la música, siempre estamos entrenando.

-¿Será posible que en este show de la ciudad de México escuchemos algo de estas canciones nuevas? ¡Claro que sí!

Finalmente para prepararnos a este show y llegar mentalizados le pedimos al líder de Show me The Body un poco de su perspectiva de la banda en resumen: Algunas partes han sido encantadoras y otras devastadoras. Harlan (el bajista) y yo, llevamos haciendo música juntos unos 14 años. Somos como hermanos, y como en cualquier relación fraternal, es hermosa pero a veces también difícil. Show Me The Body ha sido nuestra lucha, lo que hemos hecho con nuestras vidas. Estamos orgullosos de que la gente quiera escucharnos, y estamos orgullosos de estar en la Ciudad de México. No nos preocupa ser los más cool; solo trabajamos duro y hacemos lo mejor que podemos.

-Y si no estuviera activa la banda o se hubieran separado ¿qué crees que estarías haciendo en este momento? ¡Ay, güey, no podría decirte! Nuestras vidas están dedicadas a la música. Incluso si Show me the Body se rompiera, seguiríamos creando música. La música nos ha ayudado a construir relaciones, un sentido de familia y de barrio en la Ciudad de Nueva York y más allá. Esta comunidad de personas afines ha sido un gran apoyo para nosotros, y sin ella, no creo que estaría en un lugar positivo.

Show Me The Body se presenta este 29 de noviembre en Guadalajara y el 2 de diciembre en el Foro Indie Rocks! de la CDMX y aún hay boletos a la venta.