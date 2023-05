Maya Hawke asegura que no le molesta que la llamen “hija del nepotismo”

En comparación con otros artistas, Maya Hawke, que es hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, aseguró que no le molesta que la señalen como hija del nepotismo e incluso, no niega que de alguna forma su árbol genealógico le ha dado una gran ventaja dentro de la industria del entretenimiento. “Quiero decir, no me gusta esa frase en particular, nepo baby”, dijo en una nueva entrevista con The Irish Times.

“Pero si me llamaras hija del nepotismo, entonces me sentiría totalmente cómoda con eso. Hay algo en el término nepo baby que me da picazón. Cuando hablamos de nuestras experiencias en la industria del cine, tenemos diferentes viajes”, agregó Maya Hawke.

“Siento que hay una diferencia entre lo que la gente imagina que son las ventajas y lo que realmente son. Las ventajas son no tener que preocuparse por vivir al día y tener información sobre cómo funciona la industria, cómo funciona la actuación, cómo presentarse en el set, cómo ser amable con las personas y cómo mostrar respeto por los diferentes departamentos. Me siento profundamente afortunada de tener eso. Esta otra idea, que simplemente apareces en el set, o que tus padres están haciendo llamadas por ti, eso no es real”, concluyó.

La carrera de Maya Hawke despegó con su papel en Stranger things. Desde entonces, la actriz también se ha dedicado a la música y próximamente llegará a la pantalla grande con la nueva película de Wes Anderson, Asteroid city.