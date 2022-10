Un grupo de músicos se han unido para lanzar un nuevo disco a beneficio del acceso al aborto seguro.

Titulado Good music to guarantee safe abortion access to all, este material está conformado por canciones nunca antes escuchadas, covers, remixes, versiones en vivo y demos inéditas. Entre la lista de artistas que participaron en el proyecto está Maya Hawke de Stranger things, Soccer Mommy, Cat Power, Wet Leg, David Byrne, Mac DeMarco, Death Cab For Cutie, My Morning Jacket, R.E.M. y Pearl Jam. Además, la portada fue diseñada por Kim Gordon.

El 100% de las ganancias netas de la compilación beneficiará a dos organizaciones sin fines de lucro que trabajan para brindar acceso a la atención del aborto: Brigid Alliance, un servicio que proporciona viajes, alimentos, alojamiento, cuidado de niños y cualquier tipo de apoyo logístico para las personas que buscan abortar, y NOISE FOR NOW, que está trabajando con Abortion Care Network para apoyar a clínicas de aborto.

Good music to guarantee safe abortion access to all es el segundo lanzamiento de Good Music, proyecto dirigido por Dave Eggers y Jordan Kurland de Brilliant Corners Management que tiene como fin hacer recaudaciones por las buenas causas. El disco se publicará el próximo viernes 7 de octubre a través del Bandcamp de Good Music, pero sólo estará disponible durante 24 horas a partir de la media noche.

Checa a continuación la lista completa de participantes: