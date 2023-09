Fallece Jack Sonni, “el otro guitarrista” de Dire Straits a sus 68 años.

En un acorde que resuena en los corazones de los fanáticos del rock, el mundo del espectáculo ha perdido a uno de sus talentos ocultos y legendarios. Jack Sonni, el guitarrista cuya melodiosa destreza adornó el icónico álbum Brothers in Arms de Dire Straits, ha dejado este escenario terrenal a la edad de 68 años. La noticia, compartida por la banda en sus plataformas de redes sociales, ha dejado a sus seguidores con un sentimiento agridulce, un eco de armonía y nostalgia que se desvanece en el aire.

Jack Sonni nació el 9 de diciembre de 1954 en Indiana, Pensilvania, este virtuoso de las seis cuerdas se unió al firmamento musical a finales de la década de 1970 como parte de la banda Leisure Class en Nueva York. Sin embargo, su destino estaba entrelazado con los hermanos Knopfler, cuyos destellos de genialidad habían iluminado el panorama musical con el emblemático sencillo Sultans Of Swing. Con el paso del tiempo, cuando Dave Knopfler dejó un espacio en el grupo, fue Jack Sonni quien tomó la guitarra y dejó su huella en la pista “The Man’s Too Strong” de Brothers in Arms, una joya de la música que resonó en todo el mundo y se convirtió en el emblema de una década.

Como un pincelazo magistral en un lienzo musical, Brothers in Arms fue grabado completamente de forma digital, marcando el inicio de la era del CD. Las nueve pistas que componían el álbum incluían el imponente himno global “Money for Nothing“. Curiosamente, las ediciones en CD y casete contenían versiones extendidas de algunas canciones, aunque “The Man’s Too Strong” mantuvo su duración en todos los formatos, como un eco inmutable de la destreza de Sonni.

Este álbum emblemático, no solo encabezó las listas de éxitos, sino que también encontró su lugar en la historia musical del Reino Unido como el octavo álbum más vendido de todos los tiempos. Atravesando fronteras y océanos, el legado del álbum se expandió por Estados Unidos, donde logró vender más de 9 millones de copias, una hazaña monumental en la era analógica.

Sin embargo, la contribución de Jack Sonni trasciende las estadísticas de ventas y los números de reproducción. Reconocido por muchos como “el otro guitarrista de Dire Straits”, el arte de Sonni resonó en una escala global durante el concierto benéfico Live Aid en 1985. En el majestuoso escenario de Wembley en Londres, frente a un mar de espectadores, Dire Straits tomó su lugar entre U2 y Queen. Con la audiencia mundial sintonizando desde más de 150 países, Sonni tejía su magia musical, creando un lazo de empatía que abrazaba a todos.

La vida de las bandas es un ritmo en constante cambio, y Dire Straits se separó después de la gloriosa era de Brothers in Arms. Mark Knopfler, líder de la banda, emprendió un viaje musical en solitario, mientras que Sonni encontró nuevos caminos. Se adentró en el mundo del marketing y se unió a Line 6, una empresa líder en electrónica digital para músicos. Sus habilidades no solo se limitaban a la música, sino que se extendían como un caleidoscopio de talento.

Años después, los destinos musicales volvieron a entrelazarse. Sonni volvió a tocar las cuerdas de su guitarra tanto con Leisure Class como con Dire Straits Legacy, una agrupación conformada por ex miembros de la banda Knopfler. Su música era un abrazo en medio de la distancia, una nota resonante que conectaba los corazones de los fans, antiguos y nuevos.

La biografía de Jack Sonni en su sitio web culmina con una cita que resuena ahora con una intensidad renovada: “Y él es alguien que conoce la importancia suprema de abrazarlos mientras puedas… porque el mañana nunca lo sabe”. En este adiós a un alma musical, esas palabras cobran vida, como una última nota sostenida que se desvanece en el aire, pero cuyo eco permanecerá en los corazones de todos aquellos cuyas vidas tocó con su arte.

En este punto, recordamos que las melodías trascienden el tiempo y la mortalidad, y que Jack Sonni continuará siendo un elemento inmortal en el paisaje musical que amamos y atesoramos. Su partida es un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida, así como de la importancia de abrazar cada acorde y cada momento mientras tengamos el privilegio de hacerlo.