Bam Margera ataca a sus ex-compañeros de ‘Jackass’ en una nueva canción

Los últimos años no han sido precisamente los mejores para Bam Margera, pues su grave adicción al alcohol y a las drogas ha desatado una serie de problemas en su entorno tanto personal como profesional, incluida su expulsión de Jackass. Al parecer, el combo no acabó en buenos términos y en un reciente video musical, Margerale mandó un mensaje a sus ex compañeros.

La canción se titula “Feel like Bam” y se trata de una colaboración entre Bam Margera y los raperos Cult Shotta y Tanboymiguel, donde el actor utiliza un verso exclusivamente para hablar sobre lo malos que son sus ex compañeros de Jackass, además de culpar a Johnny Knoxville por arruinar su carrera en el skate y desafiarlo a una pelea.

Aunque profesa su amor por Steve-O, Margera concluye su participación en el track con un “que se jodan todos”. La canción también viene acompañada de un videoclip con el que reitera su enemistad con el resto de los de Jackass y Jeff Tremaine, director del show.

Échale un vistazo a continuación: