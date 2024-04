Sidonie: “Teloneamos a los Rolling Stones, no nos gustaría hacer lo mismo con Coldplay”

Banda originaria de Barcelona, España, dueña de un sonido propio que conecta indie con pop y psicodelia. Sidonie cuenta con más de 25 años protagonizando la escena musical de su país natal y recientemente se presentó en la Ciudad de México, dándole así seguimiento a la gira que acompaña el lanzamiento de su nuevo material Axel, Marc y Jess. Y fue justo este trío con quien platicamos.

TXT:: Luis Hill

Cuenten, ¿quiénes son Sidonie?

Jess. Somos Axel Pi, Marc Ros y un servidor, Jess Serna, en esta ocasión acompañados de Jordi Bastida; amigos que aman la música que hacen y que están para enamorar lo más posible.

Sidonie nace en 1997 en el Prat De Llobregat, Provincia de Barcelona. En ese mismo año, bandas como Blur, Belle and Sebastián, Wilco o Stereolab lanzaron álbumes que marcarían la historia musical del planeta. ¿Cómo era el sonido de Sidonie entonces?

Marc. Por una extraña razón nosotros nos formamos en 1997, pero empezamos a comprar discos juntos en el 98. Entonces sonaban los Flaming Lips, Mercury Rev, The Beta Band y Beck, por mencionarte algunos nombres, y, claro, los que mencionas también nos gustaban. Justo en esas fechas se lanzaban reediciones de The Beatles y nosotros como chavales íbamos descubriendo los años 60.

Axel Pi. Comenzamos tocando covers de todas estas bandas que mencionamos, pero siempre con la idea de hacer nuestros los temas, poniéndoles nuestro toque psicodélico. A partir de ahí empezamos a realizar canciones propias, participando en un concurso de bandas donde coincidimos con Carrots, donde tocaba Willy, quien ahora tiene su proyecto solista, Pigmy.

Me pregunto cuál será la sensación de abrirle un concierto a los Rolling Stones, porque Sidonie lo consiguió.

Marc. Cabe mencionar que somos fans de Pulp, Ocean Colour Scene y Primal Scream, y de estos también fuimos teloneros. Hablando con la verdad, jamás seriamos teloneros de alguien a quien no admiráramos o fuéramos fans. No nos gustaría ser teloneros de Coldplay, por ejemplo. Estar con los Stones fue algo increíble, compartir escenario con un mito del Siglo xx fue maravilloso, como haber estado con Marilyn Monroe o Marlon Brandon, personas que marcaron la historia de alguna forma. Personalmente no mentiría, me dio mucha ansiedad saber que estaría en el mismo lugar que los Rolling Stones, pero al final lo disfruté demasiado.

Muchos mencionan que Sidonie es una banda imparable, que viaja a toda velocidad por carreteras infinitas. ¿Resta tiempo para estar bien con ustedes mismos, la familia y amigos?

Axel Pi. Es un precio alto el que se paga; cansancio, estabilidad emocional y económica, no ver a tus seres queridos por semanas. na lástima. Pero es un hecho, tenemos la buena suerte de disfrutar lo que hacemos.

Jess Serna. La verdad es que perdemos momentos importantes de la vida en pareja, así como con los amigos o la familia, pero también hay mencionar que ganamos otras cosas. Al final, una vida nuestra es como haber vivido tres vidas más, y eso se agradece.

Uno de los sencillos de su mas reciente producción es “ No salgo más”. ¿Les ha pasado que cuando dicen que ya no quieren salir es justo cuando más lo hacen?

Marc Ros. Hemos perdido años de vida, 15 tal vez, pero es verdad que la hemos pasado muy bien, yo no habría podido vivir algo así sin ellos. Ahora nos acompaña de gira alguien joven que aguanta más las juergas, pero no lo dejamos solo. De eso va un poco el single.

¿Por qué su disco más reciente se titula de esa manera?

Marc Ros. Al llamarlo Axel, Marc y Jess buscábamos reflejar sencillez. Eso somos, un trío, y hacemos música con cariño, sin presunciones.

