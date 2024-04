DJ Mr Oizo y su película YANNICK en exclusiva para MUBI

La extravagante obra de Quentin Dupieux, aterriza en MUBI para sacudir tus sentidos con risas y diversión sin límites. Prepárense para una montaña rusa de hilaridad y absurdo. MUBI es el paraíso del streaming para los amantes del cine de culto, y lanzará en exclusiva “YANNICK“, la joya cinematográfica de Quentin Dupieux también conocido como Mr. OIZO; Con un elenco encabezado por Raphaël Quenard, Blanche Gardin y Pio Marmaï.

“YANNICK” fue filmada en secreto en tan solo 6 días, es una comedia que refleja la propia relación de Mr Oizo con su audiencia y los críticos, ha sido galardonada como Mejor Película Europea del Festival de Cine de Locarno y aclamada por la crítica como “La mejor película de Dupieux” por la famosa Variety, mientras que Screen Anarchy la describe como “¡Una sátira social desenfrenada que te hará rodar de risa!”

Esta comedia desquiciada es todo menos convencional. Nos sumerge en un viaje salvaje a través de las complejidades de la relación entre los artistas y su audiencia, para que no puedas contener la risa. Quentin Dupieux, conocido por sus travesuras cinematográficas en películas como “Smoking Causes Coughing” y “Deerskin”, nos sorprende una vez más con una historia absurda que desafía todas las expectativas.

En esta explosión de creatividad, seguimos las aventuras de Yannick, un guardia de estacionamiento con sueños más grandes que el espacio que ocupa su cabina. Cuando decide tomar el control de una obra de teatro, la locura se desata y el resultado es una montaña rusa de diversión garantizada.

¡Así que prepárate para reír como nunca ! No te pierdas el estreno exclusivo de “YANNICK” en MUBI México desde este viernes 5 de abril. ¡Esto es más que una película, es una experiencia que te hará sacar carcajadas!

Quentin Dupieux descubrió el cine y compró su primer sintetizador a los 18 años. Bajo el nombre de Mr Oizo, lanzó su pista Flat Beat y álbumes como Analog Worms Attack, Moustache (Half a Scissor) y Lambs Anger. En 2007, Dupieux dirigió, filmó, editó y compuso la música para su primer largometraje, Steak. Dirigió la película de terror absurdo Rubber (2010) y la comedia Wrong, seguida de Wrong Cops (2012), Reality (2014), Keep an Eye Out (2018) con Benoît Poelvoorde y Grége Ludig, Deerskin (2019) con Jean Dujardin y Adèle Haenel, Mandibles (2020), con Grégoire Ludig y David Marsais, Incredible but true, seleccionada en la Berlinale 2022, y Smoking Makes Coughing, presentada en la sección Midnight Screening del Festival de Cannes 2022.