Ryan Gosling y Emily Blunt al mando en “The Fall Guy”

En un despliegue de talento y adrenalina, Ryan Gosling lidera el tráiler del próximo thriller de acción, The Fall Guy, dirigido por David Leitch. Inspirada en la icónica serie de televisión de los años 80 del mismo nombre. Gosling asume el papel de Colt, un especialista y cazarrecompensas en busca de una estrella de cine desaparecida, interpretada por Emily Blunt, quien deslumbra con su destreza actoral.

La nostalgia se entrelaza con la modernidad en este thriller explosivo que rinde homenaje a la serie original de Glen A. Larson. La trama sigue la estela de Colt, un doble de riesgo con habilidades excepcionales, en su búsqueda frenética de la estrella AWOL, interpretada por Aaron Taylor-Johnson. La película no solo apunta a capturar la esencia de la serie original sino que también busca aportar un giro contemporáneo, prometiendo ser un festín visual y emocional para los fanáticos de la acción.

Un reparto estelar encabezado por Ryan Gosling

El elenco de The Fall Guy no escatima en estrellas. Junto a Gosling, Blunt y Taylor-Johnson, encontramos a talentosos intérpretes como Stephanie Hsu, Winston Duke, Hannah Waddingham y Teresa Palmer, todos contribuyendo a la intensidad y complejidad de la historia. La química entre Gosling y Blunt, quienes interpretan a ex amantes, añade una capa adicional de drama y suspenso a la trama.

La productora Kelly McCormick describe la película como una “carta de amor a la industria”, un tributo a la comunidad de especialistas y a todos los involucrados en la magia del cine. Además de la acción trepidante, se espera que The Fall Guy ofrezca un vistazo detrás de escena a la vida de los especialistas, aquellos héroes anónimos que arriesgan sus vidas para dar vida a las emocionantes secuencias que cautivan al público.

La espera para sumergirse en este emocionante mundo llegará a su fin el 1 de marzo de 2024, cuando The Fall Guy se estrene en pantallas de todo el mundo. Con un equipo creativo sólido y un elenco de estrellas, las expectativas están en alza para que esta película se convierta en un hito en la historia del cine de acción.

El filme buscará posicionarse como un homenaje cautivador a la serie de televisión que dejó una marca imborrable en la cultura pop. Prepárense para sumergirse en un mundo de intriga, acción y sorpresas cuando esta explosiva película llegue a los cines el próximo año.