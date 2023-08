Kaffeeklatsch, Música & Micheladas en el Goethe Institut.

Los cineastas compartirán contigo un cafecito o una michelada, mientras platican de cine; en el Kaffeeklatsch, Música & Micheladas que se realizará en el Goethe Institut de la CDMX. No te pierdas la oportunidad de charlar con Alice Agneskirchner , directora del film Ven conmigo al cine – Los Gregors, Emily Atef , directora Algún día nos contaremos todo, Gabriel Bihina Arrahnio, director cortometraje I Was Never Really Here, Michael Fetter Nathansky guionista Los Ordinarios, Uli Decker , directora Anima: Los vestidos de mi padre. Todos ellos tomarán café y micheladas contigo.

La onda del Kaffeeklatsch, Música & Micheladas va de esta manera: A las 12:00 se sirve el Kaffee a las 12:20 Klatsch y por las 14:00 Música Micheladas. Entrada Libre bajo Riguroso Registro Previo en: https://www.eventbrite.com.mx/e/22-semana-de-cine-aleman-presenta-chisme-de-cafe-con-los-invitados-tickets-682365552737

Todo en el Goethe Institut México . Tonalá 43, Cuauhtémoc, Roma Nte. CDMX.

Consulta la programación completa de La 22 Semana del Cine Alemán en este link: https://www.goethe.de/ins/mx/es/kul/fil/22sca.html

Y en las redes del Goethe Institut Mexiko: IG @goetheinstitut_mexiko, FB @goetheinstitut.mexiko, TW @GI_Mexiko.