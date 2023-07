Wes Anderson expresa su admiración por Studio Ghibli: “es un tesoro para el cine”

En medio de la promoción de su nuevo filme Asteroid city, Wes Anderson se dio un espacio para reflexionar sobre la historia del cine y el impacto que ha tenido el trabajo de Studio Ghibli. En una charla con el medio de comunicación francés Konbini, el reconocido cineasta admitió que el estudio de animación japonés se ha convertido en un “tesoro del cine”, poniendo de ejemplo el gran trabajo que hizo con la película Only yesterday, la cual fue dirigida por Takahata a principios de los 90’s.

“Es una película muy buena, porque es una especie de historia para adultos. Es interesante”, comentó Wes Anderson antes de subrayar el aspecto culturalmente inmersivo de las obras de Studio Ghibli. “Por lo general, en las películas japonesas en particular, pero en cualquier película de otra cultura, vas a aprender cómo hacen las cosas allí. En este caso, las ‘vacaciones’ son para ser voluntario en una cosecha y, a cambio, te quedas en el país. No hacemos eso en Estados Unidos”, explicó.

“Studio Ghibli, en general, es uno de esos grandes cuerpos de trabajo que es un tesoro para el cine. Creo que en los últimos diez años se ha vuelto tan internacional que la gente conoce a Miyazaki en todas partes”, continuó el director. Mientras que sobre la diferencia de voces entre Miyazaki y Takahata, señaló: “Tiene una voz un poco diferente a la de Miyazaki, pero siempre se ayudaron mutuamente con sus películas…”

El próximo 14 de julio, Hayao Miyazaki presentará su nueva película How do you live?, la cual en los últimos días ha sido tema de debate en redes sociales debido a su estrategia de marketing, pues a diez días de su estreno, sólo se ha lanzado un póster promocional.