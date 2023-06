Wes Anderson revela que prefiere no ver su trend en TikTok

Durante los últimos meses, usuarios de TikTok comenzaron a seguir un trend que tenía como objetivo hacer videos imitando el peculiar estilo cinematográfico de Wes Anderson. Así que en una reciente entrevista, la gente de The Times le preguntó al director qué opinaba al respecto, a lo que él respondió que prefiere ignorarlo.

“Soy muy bueno protegiéndome de ver todas esas cosas”, dijo Wes Anderson, revelando que les ha pedido a sus amigos que no le envíen ninguna de las publicaciones. “Si alguien me envía algo así, inmediatamente lo borro y digo ‘por favor, lo siento, no me envíen cosas de personas imitandome’”, continuó.

“Porque no quiero mirarlo, y pensar ‘¿eso es lo que hago? ¿Es eso lo que quiero decir?’. No quiero ver demasiado a alguien más pensando en lo que yo trato de ser porque, Dios sabe, entonces podría comenzar a hacerlo”, concluyó Wes Anderson.

Recuerda que el próximo 23 de junio, Wes Anderson regresará a las salas de cine con Asteroid city, su nueva película protagonizada por Tilda Swinton, Scarlett Johannsson, Margot Robbie, Steve Carell y Bryan Cranston.