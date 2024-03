The Last Year of Darkness en MUBI

Este documental es un retrato con colores neón de la juventud china alternativa en un país en constante cambio que acecha al club clandestino Funky Town. La película The Last Year of Darkness de Ben Mullinkosson, celebra lo efímero de la juventud, a través de la mirada de cinco amigos en la escena de la fiesta underground en Chengdu, China.

El director estadounidense Ben Mullinkosson comenzó a filmar The Last Year of Darkness para documentar las vidas de sus amigos, un grupo de DJ, ravers, artistas drag y patinadores que se movían en el nocturno underground, de este club subterráneo escondido en Chengdu. Un rodaje que duró 5 años y 600 horas de material, componen el segundo largometraje de Mullinkosson, en el que captura la intimidad, la alegría y la euforia de la escena de los clubs alternativos chinos, lugares donde los extranjeros, los homosexulaes pueden ser y estar.

The Last Year of Darkness se podrá ver en exclusiva en MUBI en México a partir de este 15 de marzo.