Juego de demandas: Concursantes de ‘Squid Game: The Challenge’ alegan lesiones graves

El bufete británico Express Solicitors representa a dos concursantes de Squid Game: The Challenge que aseguran haber sufrido hipotermia y daño a los nervios mientras enfrentaban las heladas condiciones del antiguo set de la Royal Air Force en Bedford. El escenario de la contienda, diseñado para el juego de “Red Light, Green Light“, expuso a los participantes a condiciones extremas durante la filmación en una gélida ola de frío británica.

Las acusaciones se centran en la salud de los participantes durante el juego de apertura, donde debían evadir la mirada vigilante de un inquietante muñeco robótico. Este desafío, que cautivó a millones en la pantalla, ahora enfrenta la cruda realidad de las consecuencias físicas para aquellos que participaron.

Las demandas emergen en el Squid Game

Dos concursantes, cuyas identidades se mantienen en el anonimato, alegan haber sufrido condiciones de frío extremo que derivaron en hipotermia y daño a los nervios. El bufete de abogados especializado en lesiones personales ya antes mencionado, ha enviado cartas de reclamación a Studio Lambert, el coproductor del programa transmitido por Netflix.

Durante el juego, los concursantes se vieron obligados a permanecer inmóviles durante largos períodos, una experiencia que resultó no solo dolorosa sino, según las afirmaciones, peligrosa para su salud. La intensidad del juego, diseñada para mantener a los participantes en constante tensión, ahora se enfrenta a la crítica por no haber garantizado el bienestar de aquellos que aceptaron el desafío.

Netflix responde: “Nos tomamos en serio el bienestar de nuestros concursantes”

Ante las acusaciones, un portavoz de ‘Squid Game: The Challenge’ declaró que hasta el momento no se ha presentado ninguna demanda formal y que la seguridad y el bienestar de los participantes son de máxima prioridad. Sin embargo, las declaraciones de los concursantes y el bufete de abogados pintan un panorama diferente, sugiriendo que algunos participantes han quedado con lesiones físicas significativas.

En febrero, medios informaron que ‘Squid Game: The Challenge’ se sometió a una inspección de seguridad independiente después de los incidentes médicos en el set. Aunque el Ejecutivo de Salud y Seguridad de Gran Bretaña (HSE) recordó la necesidad de planificar adecuadamente los riesgos, no se tomó ninguna acción adicional, concluyendo que no era necesario.

Este último capítulo en el fenómeno ‘Squid Game‘ arroja luz sobre los aspectos menos glamorosos de la producción televisiva y plantea interrogantes sobre la línea entre la emoción del entretenimiento y la seguridad de los participantes en la búsqueda del premio final.