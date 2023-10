Sofia Coppola revive el romance de los Presley en ‘Priscilla’

Esta película está basada en las memorias de Priscilla Presley de 1985, tituladas “Elvis y Yo”, que revelan detalles íntimos de su relación con la leyenda del rock, Elvis Presley. Este nuevo avance cinematográfico ofrece un vistazo a los momentos más destacados de su historia de amor, desde su primer encuentro en Bad Nauheim, Alemania, en 1959, hasta su emblemática boda en Las Vegas en 1967 y el nacimiento de su hija, Lisa Marie, junto con los desafíos que enfrentaron y su eventual divorcio.

En el papel principal de Priscilla encontramos a Cailee Spaeny, quien interpreta de manera excepcional a la propia Priscilla, mientras que Jacob Elordi se convierte en el Rey del Rock ‘n’ Roll, Elvis Presley. Esta película se diferencia de la producción de Baz Luhrmann en 2022, “Elvis”, que presentó a Austin Butler y Olivia DeJonge como los Presley y obtuvo múltiples nominaciones al Oscar. En Priscilla, la narrativa se enfoca en la perspectiva de Priscilla, brindando un contraste fresco y profundo en comparación con otras representaciones de esta icónica pareja.

Priscilla causó sensación en el Festival de Cine de Venecia de este año, donde recibió una ovación de pie de siete minutos. Sofía Coppola y Priscilla Presley se unieron al elenco, Cailee Spaeny y Jacob Elordi, en el estreno, y Spaeny fue galardonada con el premio a la mejor actriz. Esta película es un evento cinematográfico que está generando una gran expectación y emoción entre los amantes del cine y los fanáticos de Elvis.

Presentación de ‘Priscilla’

La película Priscilla no solo es un testimonio de una de las historias de amor más icónicas de la música, sino que también marca el regreso de Sofia Coppola como directora y escritora después de su última película, On the Rocks, en 2020. Además de dirigir, Coppola también es la productora de esta película, trabajando en colaboración con Youree Henry y Lorenzo Mieli. La película es una producción conjunta de Fremantle Company y American Zoetrope, lo que garantiza una calidad excepcional en cada aspecto de la película.

Para los fanáticos de Priscilla Presley, Elvis Presley y la música en general, Priscilla promete ser una experiencia cinematográfica emocionante y conmovedora que arroja luz sobre los aspectos privados de esta icónica pareja. Según Variety, la película se estrenará en América del Norte a través de A24, mientras que en Italia será una exclusiva de Sky a través de Vision Distribution. Para el resto del mundo, la distribución de Priscilla estará a cargo de Stage 6 Films/Sony Pictures International Releasing.

La fecha de estreno de Priscilla está programada para el 3 de noviembre, y este emocionante tráiler oficial te permitirá sumergirte en la cautivadora historia de amor de los Presley. ¡No te pierdas este destacado evento cinematográfico!

En resumen, Priscilla es una película altamente anticipada que revive la fascinante historia de amor entre Priscilla Presley y Elvis Presley. Dirigida y escrita por la talentosa Sofia Coppola, la película promete emocionar a los fanáticos de la música y el cine con su enfoque único y su elenco, encabezado por Cailee Spaeny y Jacob Elordi.

Checa el tráiler a continuación y sumérgete en esta conmovedora historia de amor que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música y la cultura pop.

‘Priscilla’