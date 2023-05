Sofia Coppola lanzará un libro con material inédito de sus películas

En medio del aislamiento por la pandemia de COVID-19, mientras intentaba escribir un libro, Sofia Coppola se puso a revisar sus “cajas de basura” y encontró un puñado de recuerdos de los detrás de escenas de sus largometrajes. Esto hizo que la cineasta tuviera otra perspectiva del libro que planeaba hacer y después de un tiempo trabajándolo, este año finalmente se materializará.

“Di un paso atrás y me di cuenta. Oh wow, creo que ahora tengo un cuerpo de trabajo. Me di cuenta de que si me interesaba un cineasta en particular, me interesaría ver todos esos detalles detrás de escena”, le dijo Sofia Coppolaa Vogue.

Titulado Sofia Coppola Archive: 1999-2023, el libro será un profundo y nostálgico vistazo al trabajo de la cineasta. Según se reveló, este proyecto estará construido en su totalidad a partir de los archivos personales de Coppola, por lo que los fans podrán encontrar objetos nunca antes vistos, incluyendo un póster del estreno en Sundance de The virgin suicides, una copia marcada del artículo de Vanity Fair que inspiró The bling ring, fotografías bts de Marie Antoinette y Lost in translation y un vistazo de su próxima biopic de Priscilla Presley.

“Quería que se sintiera más como un álbum de recortes que como un libro de mesa. Me encanta ver a los artistas en sus espacios creativos, así que para mí este libro es como la versión más cercana a cómo es visitar mi oficina y ver todas las cosas apiladas alrededor de mi escritorio”, explicó.

“Se necesita tanto para hacer una película que olvidas lo difícil que es el proceso. Es un poco vergonzoso leer cosas como mis cartas a Lady Antonia Fraser solicitando los derechos de su libro [Marie Antoinette: The journey]. Pasé un año tratando de localizar a Bill Murray [para Lost in translation] y le escribí muchas cartas diciendo ‘¡No voy a hacer la película si no la haces tú!’ Estaba tan desesperada… así que ahora es divertido sentir un poco de nostalgia por esos tiempos”, agregó.

El libro se publicará en septiembre de este años, pero ya está disponible para pre-orden.