Sofia Coppola es una de las cineastas que sabe bien cómo proyectar en la pantalla grande sentimientos tan profundos como lo son la melancolía y la tristeza. Lo vimos con The virgin suicides y The bling ring, por lo que hace sentido que esté involucrada en la biopic de Alysia Abbott.

En 2013 Alysia publicó un libro de memorias titulado Fairyland, en el cual narra cómo fue crecer con su padre, quien tras la muerte de su madre se declara abiertamente bisexual. La historia se desenvuelve en el San Francisco de los 70’s y 80’s, justo cuando la epidemia del SIDA comenzó a golpear, por lo que se enfoca principalmente en la experiencia de Abbott enfrentando y apoyando a su papá mientras él contrae y sucumbe a la enfermedad.

El proyecto en sí lleva en pláticas desde el lanzamiento del libro. En ése entonces, la familia Coppola se encargó de comprar los derechos de su versión cinematográfica a través de la compañía American Zoetrope; tiempo después Sofia Coppola comenzó a trabajar en un guión, sin embargo, la elección final fue uno que co-escribió con Andrew Durham, con quien la cineasta ya ha colaborado en más de una ocasión.

“Me encanta el libro Fairyland; es una historia de amor dulce y única de una niña y su padre, que crecieron juntos en la década de 1970 en San Francisco. Creo que será una película atractiva y conmovedora sobre un tema que nunca antes había visto”, dijo en un comunicado Sofia cuando recién compraron los derechos del la adaptación cinematográfica del libro.

Mientras que en una entrevista de 2014, Alysia Abbott reveló que una de las razones por las cuales confía en la dupla para llevar su libro a la pantalla grande, es la conexión personal que tiene Andrew con la historia. “Él es un hombre gay que perdió a su propio padre a causa del SIDA, así que creo que será sensible con la película. Me aseguró que no será como el Dallas buyers club”, explicó.

Fairyland estará protagonizada por Emilia Jones (Alysia) y Scoot McNairy (padre). Geena Davis, Cody Fern, Adam Lambert y Maria Bakalova también forman parte del elenco del filme, que probablemente se estrene en mayo de 2023.

Foto de portada: Alysia Abbott.

