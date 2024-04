Sundance Film Festival en la CDMX

El Festival de Cine Sundance, fundado por Robert Redford, es conocido en todo el mundo por su compromiso con la promoción de cine independiente y la búsqueda de nuevas voces en la industria. Este año, en su primera edición en la Ciudad de México, el festival presentará una selección cuidadosamente curada de 12 largometrajes y seis cortometrajes mexicanos, destacando la diversidad y la innovación en la cinematografía contemporánea.

Los largometrajes son: Agent of Happiness, de Arun Bhattarai y Dorottya Zurbó; Daughters, de Angela Patton y Natalie Rae; Frida, de Carla Gutiérrez ; Going Varsity in Mariachi, de Alejandra Vasquez y Sam Osborn; Igualada, de Juan Mejía Botero; Love Machina, de Peter Sillen; Skywalkers: A Love Story, de Jeff Zimbalist; 20 Days in Mariupol, de Mstyslav Chernov; In the Summers, de Alessandra Lacorazza; Love Lies Bleeding, de Rose Glass; Malu, de Pedro Freire; y Your Monster, de Caroline Lindy.

Los cortometrajes mexicanos que han sido seleccionados por Sundance de las últimas cuatro ediciones: Al motociclista no le cabe la felicidad en su traje, de Gabriel Herrera; Chica de fábrica, de Selma Cervantes; El sueño más largo que recuerdo, de Carlos Lenin; La Baláhna, de Xóchitl Enríquez Mendoza; La odisea espeleológica de Sócrates, de Aria Covamonas; y Viaje de negocios, de Gerardo Coello Escalante.

Estos títulos formaron parte de la programación de la recién celebrada edición número 40 del festival, y su curaduría está a cargo de Kim Yutani, la Directora de Programación, y es supervisada por Eugene Hernández, director del Sundance Film Festival y Programación Pública.

El Festival de Cine Sundance CDMX 2024 marcará su debut en la capital mexicana del 25 al 28 de abril en Cinépolis Diana y Cinépolis VIP Miyana. Además, habrá proyecciones especiales en Cinépolis VIP Perisur, Cinépolis VIP Mitikah y Cinépolis VIP Satélite.