Herederos de Elvis Presley se quejan de ‘Priscilla’, la nueva película de Sofía Coppola

Esta semana, A24 y Sofia Coppola compartieron los primeros vistazos de Priscilla, su nuevo proyecto enfocado en la relación entre El Rey y Priscilla Presley, narrada desde la perspectiva de ella. Si bien la película, basada en el libro de memorias de la viuda del cantante, Elvis and me, mostrará sus días de gloria en Graceland, también abordará el lado oscuro que conllevó ser la pareja de la leyenda del rock and roll.

Al parecer, esto no le agradó mucho a los herederos de Elvis Presley, pues tras el estreno del tráiler mostraron su inconformidad con el filme, acusando a Priscilla por lucrar con la vida del cantante y a Coppola por hacer un trabajo “horrible”. “Se siente como una película universitaria. El diseño de escenografía es horrendo, no es como luce Graceland”, dijo una de las personas detrás del patrimonio del Rey.

Por el contrario, Priscilla Presley ha dado su total consentimiento al largometraje e incluso, está a bordo como productora ejecutiva. Hablando al respecto, en un mensaje mostró su emoción y alegría por que alguien a quien admira esté a cargo de contar su vida: “Estoy muy emocionada de ver la interpretación de mi libro por parte de la maestra Sofia Coppola. Su perspectiva es extraordinaria y siempre he admirado su trabajo. Estoy segura de que esta película llevará a todos en un viaje emocional”.

Priscilla, escrita y dirigida por Sofia Coppola, ha sido protagonizada por Cailee Spaent de Mare of Easttown y Jacob Elordi de Euphoria. El filme ha sido descrito como “un retrato profundamente sentido y deslumbrantemente detallado sobre el amor, la fantasía y la fama”.