Sobrevivir al hype puede ser una tarea complicada. Cuando un producto cultural, como UTOPIA, se demora años en ver la luz, las expectativas se disparan. Travis Scott se ha erigido como una de las figuras más intrigantes, polémicas y transgresoras del actual panorama del hip-hop.

TXT:: Martín Rangel

Lo que Travis aportó en un principio, antes de sus incursiones en el mundo de los tenis y las colaboraciones con McDonald’s, fue un nuevo sonido: psicodélico, envolvente, vanguardista y atmosférico. En el contexto de Houston, solo podemos compararlo con el fallecido DJ Screw. Ese Travis fue el que capturó mi atención y mi admiración. Fue el Travis que, al inicio de su carrera, formó parte del equipo de productores que dio forma a la obra más emblemática del hip-hop comercial de vanguardia: YEEZUS, de un entonces llamado Kanye West.

Finalmente, UTOPIA ha visto la luz, y las primeras críticas lo compararon inevitablemente con el quinto álbum de West. La influencia es evidente, sí, pero tildarlo de copia sería simplista. Es cierto que hay elementos de YEEZUS en UTOPIA, como los ritmos de “CIRCUS MAXIMUS” y “MODERN JAM”, pero estas son solo dos de las diecinueve canciones del álbum.

La huella de West en este trabajo va más allá, y esto no sorprende, dado que Ye ha sido su mentor y padrino, su puerta de entrada al estrellato. UTOPIA también recuerda la electrónica minimalista de 808s & Heartbreak, la extensión exagerada de DONDA, la colaboración de Mike Dean & Justin Vernon, y, lo más importante de todo: la percepción de la obra de arte no solo como el elemento musical. Al igual que My Beautiful Dark Twisted Fantasy, UTOPIA se lanzó junto con una película escrita y dirigida por Scott, en colaboración con Gaspar Noé, Harmony Korine, CANADA y A24. ¿Qué hace un rapero pop ahí? Esa es precisamente la cuestión.

Volviendo al álbum, agradezco que de vez en cuando se renueve la paleta de sonidos en un género que este año celebra su medio siglo de existencia. Travis pudo haber optado por la fácil opción de hacer ASTROWORLD 2 y satisfacer a sus seguidores sin tomar riesgos. Sin embargo, LaFlame eligió un camino diferente: desafiar los oídos de sus fanáticos menos versados con una producción vanguardista, futurista y psicodélica. Esto se refleja claramente en las percusiones de “SIRENS” y “LOOOVE”, en el onirismo de “PARASAIL”, en la atmósfera relajada y radioactiva de “TELEKINESIS” y en el giro al sonido avant-gangster en “LOST FOREVER”. ¿Cuándo fue la última vez que un álbum de hip-hop en el ámbito mainstream nos sorprendió? Esa es la verdadera valía de UTOPIA.

En el underground, esto ocurre constantemente, con actos como Injury Reserve, clipping., Moor Mother, Billy Woods, entre otros. Pero en el mainstream, esto conlleva una serie de limitaciones y desafíos. En un mercado dominado por lo que podríamos considerar como más-de-lo-mismo, los riesgos que Travis Scott está tomando son insólitos.

En este sentido, y lamentablemente debido a la salida de Ye del panorama, es Travis quien lidera ahora esta corriente. Él es quien, en un espacio de consumo masivo, nos invita a soñar e imaginar otras posibilidades en términos sonoros, visuales y narrativos.

El hecho de que Travis invitara a Ye a unirse a él en el escenario en Roma y le dijera, con estas palabras, “sin Kanye West, no habría un Travis Scott“, es una prueba contundente de esto. También debemos reconocer que, debido a las reglas de la industria musical de gran consumo, tenemos que soportar la presencia de temas poco destacados como “K-POP”, “SKITZO”, “MELTDOWN” y “TOPIA TWINS”. Lamentablemente es así es como funcionan las cosas: un álbum de hip-hop que no esté saturado de contenido, como bien señala el Professor Skye, tiene pocas posibilidades de ser exitoso comercialmente.

Es importante recalcar que hablar de UTOPIA, el álbum, sin analizar CIRCUS MAXIMUS, la película, es un ejercicio inevitablemente mutilado. Ya habrá tiempo de eso. Por ahora, basta con saber que Travis Scott, además de ser un brillante productor, es un hábil arquitecto de narrativas transmedia. Recordemos su concierto virtual interactivo en el videojuego Fortnite, del cual surgió un sencillo en colaboración con Kid Cudi.

Travis no es un letrista destacado, nunca lo ha sido. Utiliza su voz como un instrumento, al igual que la mayoría de sus contemporáneos de la generación trap. Es a través de estas herramientas audiovisuales que comunica lo que su habilidad lírica no le permite expresar. Travis también es un maestro generando hype, y usualmente sale ileso de ello. UTOPIA, con su naturaleza impredecible, no es la excepción. Y la clave aquí es no dar al público lo que creen que quieren, sino mostrarles otro camino: en este caso, el camino del futuro, la creación de otra realidad dentro y fuera de las fronteras del hip-hop. Esta es la utopía mainstream de Travis Scott.

