Blind Guardian: La vieja escuela hace soundcheck a las 6 AM

Blind Guardian ha estado en México cuatro veces y ha ofrecido cinco conciertos, cuatro de ellos en la Ciudad de México y uno más en Monterrey. La memoria y las entradas en #SangreDeMetal indican que aquella vez en la Sultana del Norte (en otro festival distinto al México Metal Fest) la banda quedó a deber. Sonaron perfecto, pero esa noche Hansi Kusch (voz) estaba un poco menos efusivo.

Tengo una anécdota interesante con Blind Guardian. Aquella vez en Monterrey en 2006, U.D.O. dejó el escenario tan caliente y el volumen estuvo tan alto que era difícil como público mantener el mismo nivel de intensidad, y eso provocó que el recuerdo de Blind Guardian no fuera tan mágico. Un año más tarde estuve en Wacken, había pasado una noche fría y lluviosa así que me fui a bañar a las seis de la mañana, sin ruido, sin gente y con agua caliente ilimitada. En eso estaba cuando escuché a lo lejos que los alemanes hacían soundcheck. Fueron tal vez tres canciones, y una de ellas fue “Imaginations from the other side”.

Más de tres cuartas partes de la gente no se habrá dado cuenta porque estaban dormidos, pero yo disfruté de esa maravilla de canción desde una regadera, como una serenata privada a la distancia. Le conté la anécdota a Hansi, quien ofreció una entrevista exclusiva para #SangreDeMetal a propósito de su regreso al país, ahora en el México Metal Fest. “Así pasa en festivales de ese tamaño. Yo jamás estoy despierto a las seis de la mañana, pero a veces es la única oportunidad que tienes de hacer prueba de sonido y como banda prefieres estar lo mejor preparado que se pueda, y muchas veces es nuestro equipo el que se encarga de blindarte al 100%, que todo esté bien, pero igual quieres estar lo mejor preparado que se pueda para cuando toques así que en Wacken, si tenemos oportunidad de hacer soundcheck, pues todos nos levantamos a las seis de la mañana”.

La banda sacó su disco más reciente, The God machine, hace un año (septiembre 2022, Nuclear Blast) así que es fácil imaginar que su próxima vista a Monterrey será parte de la gira promocional del mismo, pero no es así. “No lo hemos tocado tanto, solo ‘Violent shadows’ y ‘Deliver us from evil’ porque el casi todo el año pasado hicimos la gira de aniversario de Somewhere far Beyond (junio 1992, Virgin Records) y luego vino la etapa festivalera y ahí siempre preferimos ser muy específicos en cuanto al catálogo de Blind Guardian (se refiere a tocar los éxitos). Honestamente creo que The God machine está encaminado a volverse un disco icónico de la banda, fue muy bien recibido por los medios, la audiencia y creo también que a un año de distancia la banda está muy a gusto, muy satisfecha con él. La mayoría de las canciones quedan perfecto en formato en vivo así que estoy seguro que con el tiempo, varias serán parte del set list. Yo tengo mi top tres de todos los tiempos de Blind Guardian, y de vez en cuando cambia pero son Nightfall in middle earth, Imaginations (From the other side) y ahora en tercero pondría The God machine”.

Los alemanes han sacado sus últimos cinco discos con Nuclear Blast. Al preguntar la relevancia de seguir en un sello en pleno 2023 confesó algo muy interesante, una probable ruptura: “Yo estoy muy a gusto con Nuclear Blast, creo que es una gran compañía. Puede que no nos quedemos ahí, tal vez nos movamos, pero hicieron un gran trabajo para nosotros. Yo soy vieja escuela así que no tengo problema con una discográfica detrás de nosotros en el futuro. Siempre es importante como artista el mantener el control de lo que hace con su carrera, porque de otra manera te metes en problemas. Nosotros hemos cuidado eso desde hace 35 años, cuando sacamos Batallions of fear, cuidamos el producto y a a las personas que compran un disco o un casete”.

Mi otra anécdota con Blind Guardian es que los descubrí gracias al disco Imaginations from the other side, (Virgin Records, 1995), es decir, a los 25-26 años de edad. La primera vez que escuché “Born in a mourning hall” no podía parar el efecto piel de gallina, y cuando me acuerdo, lo siento de nuevo. ¿Será que a él le ha pasado alguna vez? “Sí, para mí fue cuando escuché ‘Fireball’ de Deep Purple. Tenía como 11 años y cambió mi perspectiva sobre la música porque a pesar de que no entendía qué pasaba, era tan dura, tan salvaje, sobre todo por el trabajo en la batería de Ian Paice y la manera en que entra Gillan y hace su voz agresiva tipo Deep Purple, no podía creer que algo así existiera y cambió mi universo”.

“Luego volví a sentir eso cuando tenía 15 y escuché por primera vez ‘The number of the beast’, la canción, fue lo mismo, me produjo piel de gallina en la espalda y otra vez no podía creer que existiera algo tan potente, y mira que la portada te daba una idea. Me voló la cabeza, y todavía hoy siento lo mismo con esas dos canciones. Si tienes pasión por esta música es lo mejor que te puede pasar, no lo logras con las drogas, eso es una mierda, es con algún deporte o una pieza de arte, cuando encuentras esa pasión en algo es como si alguien te diera un propósito, y se te queda de por vida”.

Para el tamaño de banda que es, sus visitas a México han sido pocas. En mi caso, la más memorable fue la del 2011, con Glass Mind como banda abridora, por cierto. Una noche espectacular, brutal, con una de las audiencias más ruidosas que han alentado a alguien en el Circo Volador, a pesar de que serían unas mil 500 personas, de 2 mil 500 que se permiten como aforo. Ese Hansi, con un dominio total de la audiencia es el que se espera en el México Metal Fest. La ecuación es muy simple, a mayor entrega del público, mejor la presentación de Blind Guardian por que son ese tipo de banda que se energiza con la audiencia. El del festival es un cartel muy interesante y variado y Blind Guardian es una de sus joyas semi ocultas. Además será un set de grandes éxitos, poco más se puede pedir.

