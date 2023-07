Así reaccionaron The Beatles ante la teoría “Paul is dead”

En 1969 comenzó a esparcirse la llamada teoría “Paul Is Dead”, la cual aseguraba que Paul McCartney había muerto en 1966 en un accidente automovilístico y que otra persona que supuestamente se sometió a cirugías estéticas para parecerse al músico, había tomado su lugar. Evidentemente nada de esto era cierto, pero en ese momento The Beatles decidieron no tomárselo en serio y divertirse un poco.

Recientemente Ringo Starr habló al respecto, cuando durante una entrevista se le preguntó sobre su teoría conspirativa favorita de The Beatles. “Sólo tuvimos una que perduró. Fue ‘Paul is dead’. Y hubo algunas canciones que la gente señaló como ‘pistas secretas’”, le respondió el baterista a Vulture.

“John, por accidente, aprendió a reproducir una cinta al revés, y le sacamos el máximo provecho. Así que simplemente hacíamos algo tonto al final de una canción y terminaba en todos los periódicos y en la radio. En realidad están cantando ‘bla, bla, bla, bla, bla, bla’. Simplemente nos hizo reír a todos. Todas esas cosas interesantes que dijimos no eran tan interesantes. Nos reímos mucho con eso”, agregó Ringo Starr.