Paul McCartney completó una canción inédita de The Beatles con IA

En una reciente entrevista para Radio 4 Today, Paul McCartney reveló que ha desempolvado un viejo demo para completarlo con el apoyo de Inteligencia Artificial y lanzarlo este año como la “canción final” de The Beatles. El tema parte de una grabación que hizo John Lennon en 1978 llamada “Now and then”, la cual fue incluida en un casete que grabó poco antes de su muerte con una etiqueta que decía “para Paul”.

Según explicó Paul McCartney, su deseo de completar la canción vino cuando vio que para el documental de The Beatles, Get back, el editor Emile de la Rey utilizó IA para separar los canales de voz de cada miembro de la banda y apartar el ruido de fondo. Así que Paul le pidió ayuda para hacer el mismo proceso y así poder copiar la voz de Lennon del demo, es decir, no se tratará de una réplica hecha por la tecnología.

“Él pudo extraer la voz de John de una pequeña grabación en casete. Teníamos la voz de John y un piano, y pudimos separarlos con la IA. Le dijimos a la máquina ‘esta es la voz. Esta es la guitarra. Elimina la guitarra’. Recién la terminamos y se lanzará este año”, finalizó Paul McCartney.

Éste será el primer material “nuevo” de The Beatles en 25 años.